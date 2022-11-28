تايوان تختار بين الحرب والسلام

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الانتخابات المحلية في تايوان التي ستحدد مستقبل علاقات الجزيرة مع الصين.

وجاء في المقال: غدا السبت، ستنتخب تايوان رؤساء بلديات المدن والمناطق. وبحسب الرئيسة تساي إنغ وين فإن التصويت سيكون بمثابة استفتاء على حكمها. وهي في الواقع ستتقاعد في العام 2024. من حيث الجوهر، الانتخابات البلدية هي التي يختار فيها الناخبون أولئك الذين على استعداد لتقرير مصير البلاد. يمكن أن يقود تايوان مرشح من الحزب الديمقراطي التقدمي الداعم لـ تساي إنغ وين، الحزب الذي يدعو إلى "الدفاع عن الديمقراطية"، أو من حزب الكومينتانغ، الذي يسعى إلى التفاوض مع جمهورية الصين الشعبية. وتأكيدا على أهمية الحدث، قال الرئيس السابق لتايوان، ما يينغ جيو، إن الانتخابات تعني الاختيار بين الحرب والسلام.

ستجرى الانتخابات البلدية على خلفية تدهور العلاقات بين الصين وتايوان. ففي أكتوبر، في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، أقر الحزب في ميثاقه أنه لن يسمح للجزيرة بإعلان الاستقلال. بدوره، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حذر من أن الصين تحاول تسريع احتلال تايوان. في الوقت نفسه، تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم التايوانيين يريدون الحفاظ على الوضع الراهن. لكنهم لا يريدون إعادة التوحد مع البر الرئيس أو إعلان الاستقلال.

وفي الصدد، قال مدير مدرسة الدراسات الشرقية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أندريه كارنييف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "في الواقع، تعتمد نتيجة المعركة في الانتخابات المحلية إلى حد كبير على المرشحين وسمعتهم لدى الناخبين في هذه المنطقة أو تلك. لكن يبدو لي أن الحزب الحاكم سيكون قادرا على الفوز. فتأجيج الانفعالات حول تايوان يصب في مصلحته. إطلاق الصواريخ والمناورات العسكرية الصينية، التي تحاكي التحضير لهجوم على تايوان، يضيف موضوعيا أصواتا للحزب الديمقراطي التقدمي".

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