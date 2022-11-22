أردوغان أخطأ العنوان

كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، عن تحميل أردوغان روسيا مسؤولية العملية التركية في العراق وسوريا.

وجاء في المقال: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مسؤولية العملية التركية في سوريا والعراق تقع على عاتق روسيا.

وفي الصدد، قال الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف: "كلمات أردوغان عن مسؤولية روسيا عن عملية تركيا في سوريا والعراق، صحيحة جزئيا فقط. الحقيقة هي أن مذكرة سوتشي للعام 2019 تنص بوضوح على ضرورة سحب وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عرضها 30 كيلومترا على طول الشريط الحدودي. لكنها ما زالت هناك. في الوقت نفسه، لا توجد كلمة واحدة عن العراق في هذه الاتفاقات".

كما دعا سيمونوف إلى أخذ موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القضية في عين الاعتبار؛ وشدد على أن "موسكو لا يمكن أن تكون مسؤولة عن تلك التشكيلات الكردية التي انسحبت من الاتفاقات ووضعت نفسها تحت رعاية واشنطن".

"في البداية، خططت الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا، وبعد ذلك بدأت التشكيلات الكردية اليسارية في طلب الدعم من روسيا. كانت موسكو مستعدة لتقديم بعض المساعدة، لكن كان على الأكراد الوفاء بالتزامات معينة. وبمجرد أن غيّر ترامب، بصفته رئيسا للولايات المتحدة آنذاك، رأيه، غيرت التشكيلات الكردية اليسارية الراديكالية موقفها أيضا".

و "من المحتمل أن تصريح أردوغان تمليه حقيقة أن مذكرة سوتشي وثيقة تحدد بوضوح المتطلبات والشروط. بينما الاتفاقيات مع الولايات المتحدة تفتقر إلى مثل هذا الوضوح. ببساطة لا توجد تفسيرات أخرى لرغبة (أردوغان) في تحميل موسكو المسؤولية".

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