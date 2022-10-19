اتهموا الرياض بالجنوح نحو الكرملين

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اتهامات جديدة للرياض يستند إليها الديمقراطيون لمعاقبة السعودية.

وجاء في المقال: تحصد المملكة العربية السعودية عواقب خلافها مع الولايات المتحدة بشأن سياسة أوبك+ النفطية. شركات الدفاع الإسرائيلية، التي كانت تراهن على فتح قنوات تصدير للمملكة، تخلت مؤقتا عن خططها. يواصل ممثلو الحزب الديمقراطي العمل على فرض حظر أسلحة على الرياض. فمؤخرا، تحدث عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، ريتشارد بلومنتال، عن وجوب حرمان المملكة من الحصول على المنتجات الدفاعية الأمريكية، لأنها، حسب قوله، يمكن أن تتشارك أسرارها مع روسيا.

وفي الصدد، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، والخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "التكهنات حول نهج المملكة العربية السعودية ظاهرة متوقعة من ممثلي المؤسسة الأمريكية قبل انتخابات الكونغرس، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع نمو السوق واستقرار الاقتصاد، ولكن عندما يكون من الأسهل إلقاء اللوم على الآخر بدلاً من الاعتراف بأخطاء الاحتياطي الفدرالي، على سبيل المثال، في التصدي المتأخر للتضخم، وضبط أسعار النفط". وحسب قوله، فإن خطوات الرياض تأتي في إطار دعم الاقتصاد السعودي، و "العامل الروسي" ببساطة بدا ملائما.

وأضاف مارداسوف: "بهذا المعنى، موضوع الأسلحة، ناقل لا أساس له ويهدف على الأرجح إلى "معاقبة إضافية للنظام الملكي العربي لعدم دعمه تطلعات واشنطن؛ ويهدف، في الوقت نفسه، إلى لفت انتباه المملكة العربية السعودية إلى قضية إيران. فالطائرات المسيرة، يجري تطويرها" في ظروف المعارك الحقيقية الكبيرة. وخلص مارداسوف إلى أن هذا يمكن أن يجذب الاهتمام بحدة إلى أوجه التعاون العسكري التقني الروسي السعودي، وهو في الواقع محدود للغاية.

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