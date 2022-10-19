سوروفكين- جنرال متمرس

تحت العنوان أعلاه، كتب نورلان جاسيموف، في "إكسبرت رو"، حول التغييرات المنتظرة في ساحة العمليات بأوكرانيا بفضل قائد القوات الروسية المشتركة الجديد.

وجاء في المقال: في الآونة الأخيرة، أجريت تغييرات كبيرة في كوادر وزارة الدفاع الروسية. جرى تغيير القادة في المناطق العسكرية الغربية والشرقية. في الوقت نفسه، أعلنت القيادة العسكرية السياسية الروسية تشكيل قيادة مشتركة للقوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتم تعيين الجنرال سيرغي سوروفكين، قائدا لها.

حول تأثير تشكيل القيادة الجديدة في مسار العمليات القتالية، تحدثت "إكسبرت رو" مع الخبير العسكري، العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، فقال في الإجابة عن الأسئلة التالية:

كيف تقومون تعيين سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات المشتركة في أوكرانيا؟

هو جنرال متمرس. اكتسب خبرة القيام بعمليات عسكرية في الشيشان وسوريا. كما تولى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية الضخمة ومناطق أخرى. وهو يحظى باحترام كبير في الجيش؛ وهو قائد قوي الإرادة وحاسم، ولا يخشى اتخاذ قرارات مستقلة ويأخذ على عاتقه المسؤولية عنها.

لقد قرأت وجهة نظر تقول بأن الأولوية عند سوروفيكين كقائد ستكون إجراء استطلاع من أجل تكثيف الضربات الجوية لاحقا ضد الأهداف العسكرية الأوكرانية. وبالتالي، فإن دور القوات الجوية الروسية سيزداد بشكل جدي. هل توافق على وجهة النظر هذه؟

هذا تكتيك حربي أمريكي، تحوّل بموجبه القوات الجوية كل شيء إلى شذر مذر، وبعد ذلك فقط تتحرك القوات البرية. نحن لا نفعل ذلك، نحن لا نقتحم المدن الأوكرانية، لأن المدنيين يعيشون هناك. بالنسبة للأميركيين، لا قيمة للمدنيين. بالنسبة لنا، الأوكرانيون أخوة، ونحن نحارب تشكيلات النظام الإجرامي العسكرية، ونحاول حماية السكان المدنيين قدر الإمكان ومنع الوفيات غير المبررة. لن نتصرف مثلما تصرف الأمريكيون في يوغوسلافيا وليبيا والعراق. إننا لا نقاتل هكذا.

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