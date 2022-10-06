كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول موقف الألمان الشرقيين المتعاطف مع روسيا واستيائهم من سياسات برلين.

وجاء في المقال: خرجت مظاهرات في عدد من مدن شرق ألمانيا ضد نهج برلين السياسي. وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من التضخم وإجراءات مكافحة كوفيد-19 وسياسة السلطات الألمانية تجاه روسيا.

على هذه الخلفية، كتب السياسي السكسوني، فرانك ريختر، في عمود لـ شبيغل أن الألمان الشرقيين يدعمون العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، و"لا يوجد نقص في مظاهرات التعاطف العامة مع موسكو في الشوارع والساحات في الشرق". كما أن السيارات ذات اللوحات الأوكرانية تتعرض للخدش، وغالبا ما يكون الحرف "Z" محفورا عليها.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر، لـ"فزغلياد"، معلقا على التجمعات الجماهيرية في ألمانيا: "الفكرة المهيمنة الرئيسية للاحتجاجات في ألمانيا هي المطالبة بحل المشاكل الاجتماعية داخل الدولة. هذه ليست إجراءات لدعم روسيا، رغم بعض الشعارات التي تبدو موالية لروسيا للوهلة الأولى".

وأضاف: "الاحتجاجات الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والتضخم المرتفع تتزايد ليس فقط في ألمانيا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، فما زال من السابق لأوانه الحديث عن انقسام محتمل في المجتمع".

وفي الوقت نفسه، قال الباحث السياسي ألكسندر كامكين، لـ"فزغلياد"، في تعليقه على الذكرى السنوية لضم جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية، إن لدى الألمان الشرقيين موقفا أفضل تجاه روسيا، لأنهم يتذكرون الماضي المشترك وأزمنة الاشتراكية. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يشعرون بالاشمئزاز من سياسة برلين المتمثلة في قتل اقتصادهم من أجل ألعاب سياسية ضد موسكو.

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