الولايات المتحدة في صدارة العالم بنسبة عدد السجناء إلى السكان

كتب أنطون فوكين، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن الولايات المتحدة بوصفها دولة بوليسية، فهناك فقط من المحكومين بالمؤبد 160 ألف شخص.

مما جاء في حديث الأستاذ المساعد في قسم القانون الجنائي بجامعة القانون في الأورال، دانييل سيرغيف، لـ"كومسومولسكايا برافدا":

نظام العقوبات، في الولايات المتحدة، صارم للغاية. لذا، فإن هذا البلد لا يتصدر فقط في العدد الإجمالي للمحكوم عليهم بالسجن، بل وفي أحكام المؤبد. هناك 160 ألف سجين محكومون بالمؤبد في الولايات المتحدة، وبينهم 40 ألفا لا مجال للإفراج المشروط عنهم. وللمقارنة، في روسيا حوالي 2000 سجين محكومون بالسجن المؤبد.

من خصوصيات العدالة الأمريكية أن القضاة يحكمون المتهمين بفترات طويلة جدا. وإذا نظرنا بموضوعية، نجد أن مبادئ إصدار الأحكام في الدولة الروسية أكثر إنسانية منها في الولايات المتحدة.

ويلفت النظر نهج أوروبا الرقيق. فهناك، عليك أن تبذل محاولات جدية لدخول السجن. وإلى جانب وجود الحد الأدنى من السجناء في السويد والنرويج، فإن عملية إعادة تأهيلهم بعد قضاء مدة عقوبتهم هي الأفضل. تبلغ نسبة تكرار المخالفات بين المجرمين في النرويج 20٪ وفي روسيا 35-40٪.

وفي ما يلي ترتيب الدول، حسب عدد السجناء الإجمالي، ثم عدد السجناء لكل مائة ألف مواطن:

1- الولايات المتحدة: 2.1 مليون سجين (639 من مائة ألف مواطن)

2- الصين: 1.7 مليون (121 لمائة ألف)

3- البرازيل: 760 ألفا (357 لمائة ألف)

4- الهند: 479 ألفا (35 لمائة ألف)

5- روسيا: 469 ألفا (325 لمائة ألف)

6- تايلاند: 312 ألفا (449 لمائة ألف)

7- تركيا: 281 ألفا (335 لمائة ألف)

8- إندونيسيا: 256 ألفا (93 لمائة ألف)

9- المكسيك: 215 ألفا (166 لمائة ألف)

10- الفلبين: 215 ألفا (200 لمائة ألف)

11- إيران: 189 ألفا (228 لمائة ألف)

12- جنوب إفريقيا: 148 ألفا (248 لمائة ألف)

13- فيتنام: 124 ألفا (128 لمائة ألف)

14- إثيوبيا: 110 آلاف (99 لمائة ألف)

15- مصر: 106 آلاف (116 لمائة ألف)

16- الأرجنتين:103 آلاف (230 لمائة ألف)

17- كولومبيا: 98 ألفا (194 لمائة ألف)

18- البيرو: 96 ألفا (290 لمائة ألف)

19- ميانمار: 92 ألفا (121 لمائة ألف)

20- المغرب: 86 ألفا (238 لمائة ألف)

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