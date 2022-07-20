الإمارات تفتح بوابة لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الوصول إلى اتفاق بين المشير حفتر وحكومة الوحدة الوطنية بوساطة إماراتية.

وجاء ي المقال: جرى الحديث عن قيام لاعبين رئيسيين في النزاع المسلح في ليبيا بإبرام اتفاقيات سلام تهدف إلى رفع الحظر عن صادرات النفط. فقد اتفق قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، بحسب عدد من التقارير في الصحف الغربية والعربية، على وقف العداوة بينهما، بوساطة نشطة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الصدد، قال الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، غريغوري لوكيانوف: " لا يتعلق الأمر بأولوية عامل الطاقة، بمقدار ما يتعلق بأهميته الوظيفية، أي دور التحكم في ناقلات الطاقة في تطوير العملية السياسية في ليبيا. التقارب بين حفتر ودبيبة يهدف إلى تجاوز الوضع السياسي في البلاد. لن يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في حجم الصادرات الليبية. ليبيا بمفردها ليس لديها القدرة على تغيير الوضع في الأسواق الإقليمية".

ومع ذلك، يلاحظ لوكيانوف أن النفط الليبي محط اهتمام الأوروبيين. فقال: "لذلك، وعلى الرغم من موقفهم المتحيز تجاه حفتر، فإن العديد من العواصم الأوروبية قد تميل إلى تحالفه مع طرابلس. لكن من الواضح أن التحالف المؤقت يمكن أن يؤدي إلى تراجع شعبية دبيبة في أعين الشعب الليبي وأعين الحلفاء الغربيين، وبالنسبة لحفتر يعد هذا أداة قوية لإعادة الاعتبار لنفسه في نظر العالم".

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