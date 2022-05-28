جنرال بولوني متقاعد يكشف نقاط الضعف في جيش بلاده قياسا بالجيش الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول نقاط الضعف التي يعانيها الجيش البولوني.

وجاء في المقال: يبدو أن بولندا تستعد بجدية للصراع مع روسيا، وتناقش التغييرات اللازم إجراؤها في الجيش في حالة الحرب. وهي الآن بصدد شراء ست بطاريات إضافية من نظام الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكي باتريوت.

وبحسب اللواء المتقاعد من الجيش البولندي بوغوسلاف باتسيك، فإن الافتقار إلى دفاع جوي وصاروخي جاد يمثل نقطة ضعف في الجيش البولندي. فالجانب البولندي، في حال نشوب نزاع مسلح مع روسيا "سيتعرض لهجوم بصواريخ متوسطة المدى". وهذه الصواريخ يمكن إطلاقها "من إقليم كالينينغراد".

وتحدث باستيك أيضا عن الوضع الحالي للجيش البولندي. فوفقا له، لدى بولندا قوات برية جيدة التدريب ومسلحة، "لكن تفوّق روسيا، كخصم محتمل، يكمن في القوات الجوية والصاروخية". وكما قال، المشاة اليوم وحدها لا تكفي. يحتاج الجندي إلى معدات وأسلحة حديثة، مضيفا أن قيادة البلاد ملزمة بزيادة الأموال المخصصة للدفاع والجيش.

وأشار إلى أن بولندا لديها 48 طائرة F-16، وهناك طائرات Su-29، ومقاتلات F-35 ستصل قريبا.

وارسو هي حليف كييف الأكثر نشاطا. فبالإضافة إلى توريد الأسلحة، يبدو أن بولندا مستعدة لنقل تشكيلاتها المسلحة إلى أوكرانيا. وسوف يساعد مشروع القانون المتعلق بمنح البولنديين وضعا خاصا في أوكرانيا في إضفاء الشرعية على نقل الجنود من دولة عضو في الناتو إلي أوكرانيا. وإذا تم اعتماده، وفقا للخبراء، فقد يظهر العسكريون البولنديون في المناطق الغربية من البلاد، وربما في شرقها.

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