تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر لوتشكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المرابح التي تحققها شركات السلاح الأمريكية.

وجاء في المقال: الولايات المتحدة أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، وقد ازدهر مجمعها الصناعي العسكري بأكبر درجة في عهد جو بايدن.

وأشار الخبير السياسي والمحلل الياباني جون كيتامورا إلى أن الأمريكيين يستثمرون، في ما يحدث في أوكرانيا، ويمكنهم الحصول على مزيد من الفوائد إذا اندلع الصراع في تايوان.

وقد نشرت JB Press ما قاله المحلل الياباني، الذي أشار إلى أن حصة الولايات المتحدة، خلال السنوات القليلة الماضية، بلغت ما يقرب من 40٪ من صادرات الأسلحة العالمية.

وفي الوقت نفسه، وفقا لكيتامورا، قفزت أسهم الشركات العسكرية الأمريكية بشكل حاد، منذ بدء العملية الروسية الخاصة على أراضي أوكرانيا. وتصدرت القائمة شركة لوكهيد مارتن التي ارتفعت أسهمها بنسبة 30٪ من يناير إلى مارس، تلتها شركة نورثروب غرومان وجنرال دايناميكس التي سجلت زيادة بنسبة 20٪، بينما ارتفعت أسهم رايثيون بنسبة 10٪.

وأوضح كيتامورا أن أسهم بعض هذه الشركات لم تشهد في بداية العام نموا، بل اتجه بعضها إلى المنطقة الحمراء. وأشار إلى أن مصالح رأس المال الذي يسيطر على الولايات المتحدة يعبّر عنها الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لهذا الباحث الياباني، تم إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 650 مليون دولار إلى أوكرانيا العام الماضي وحده.

وتساءل كيتامورا عن احتمال عمل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي على إثراء إضافي على حساب الصراع المحتمل في تايوان. ووفقا له، فإن مقدمات ذلك تلاحظ في حقيقة أن السياسيين الأمريكيين "يضخمون الهستيريا" حول تصرفات الصين، بما يشبه حملة الاتهامات ضد روسيا.

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