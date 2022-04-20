دون تجاوز الحدود

تحت العنوان أعلاه، كتب الخبير العسكري دميتري كورنييف، في "إزفيستيا"، كيف وبأي أسلحة يمكن لروسيا أن تحصّن حدودها الغربية في حال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وجاء في المقال: منذ مارس 2022، تجري مناقشات في فنلندا والسويد حول التخلي عن وضعهما المحايد، والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وفي 11 أبريل، ذكرت صحيفة The Times، نقلاً عن مصادرها، أن كلا الدولتين تعتزمان تقديم طلب انضمام إلى الناتو هذا الصيف.

ما هو الرد الذي يمكن أن يتوقعه العالم إذا تم تنفيذ خطط جيراننا؟

بالدرجة الأولى، تعزيز أسطول البلطيق. بحر البلطيق منطقة صغيرة نسبيا، ويمكن لأسطول من الطرادات الصغيرة نسبيا أن يكون فعالا للغاية هنا. وينبغي تعزيز أسطول السطح، بالطبع، بالغواصات. وسوف يتعين على الطيران ضمان صمود القوات البحرية.

من المرجح أيضا أن يتم تعزيز القوات البرية على طول الحدود مع أعضاء الناتو الجدد: بوحدات من القوات المؤللة والدبابات والدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية. ونشر جميع ما يلزم من القوات والوسائل الداعمة بالإضافة إلى ذلك. كما ينبغي تعزيز تجمعات القوات في كاريليا وشبه جزيرة كولا. بالطبع، سوف يتم تكليف أسطول الشمال بدور خاص في مثل هذه المواجهة، ولعل الأمر سيحتاج إلى إتقان أنواع جديدة من العمليات القتالية.

أما بالنسبة لصواريخ إسكندر، فمن المحتمل أن يتم نشر لواء أو لواءين صاروخيين إضافيين منها.

ماذا يمكن أن يقال عن الترسانة النووية؟

كان لدى أسطول الشمال ولا يزال مخزونه من القنابل النووية والرؤوس الحربية للصواريخ المضادة للسفن، وربما لصواريخ كاليبر. من الممكن أن تظهر مثل هذه الترسانة في بحر البلطيق. ويمكن أن تحمل هذه الرؤوس الحربية طائرات في الخطوط الأمامية ويمكنها استخدام قنابل السقوط الحر، بالإضافة إلى صواريخ إسكندر إم وأي صواريخ كاليبر إذا لزم الأمر.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب