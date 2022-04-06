الناتو يعترف بوقوفه مع أوكرانيا ضد روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني أوميرينكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول إصرار الغرب الأطلسي على محاربة روسيا حتى آخر أوكراني.

وجاء في المقال: أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بشكل غير متوقع ما كنا نعرفه على وجه اليقين، من حيث المبدأ: في أوكرانيا، تواجه روسيا تحالف الغرب العسكري. فقد تفاخر ستولتنبرغ لشبكة سي إن إن، بالقول: "يجب أن نتذكر أن الحلفاء الأطلسيين- الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا وبعض الدول الأخرى - يدربون القوات الأوكرانية منذ سنوات. لذلك، فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي دربها حلفاء الناتو يقاتلون الآن على الخطوط الأمامية ضد القوات الروسية الغازية".

مع بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، كان من الواضح أن أعضاء الناتو كانوا في حيرة من أمرهم، ولا يعرفون ماذا يفعلون. الآن، على ما يبدو، حددوا موقفهم: بما أن الصراع يطول، يمكننا الاعتراف بأننا نشارك أيضا فيه، وقمنا بتدريب قوات فاعلة، ونزودهم بالأسلحة.

وثمة اعتراف مدهش آخر، جاء بالتزامن تقريبا مع اعتراف الأمين العام ستولتنبرغ، أدلى به المستشار الألماني أولاف شولتز لصحيفة وول ستريت جورنال. فقال إنه قبل خمسة أيام من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، اقترح على زيلينسكي التخلي عن خطط الانضمام إلى الناتو، ما كان سيلبي مطلب موسكو الرئيسي –وضع كييف الحيادي- ويحول دون الأزمة الحالية. لكن زيلينسكي رفض الاقتراح، مستندا إلى حقيقة أن غالبية الأوكرانيين يريدون الانضمام إلى الناتو.

السيد زيلينسكي، وهو أمر لا يشك فيه أحد، خاضع كليا لسيطرة الغرب. وخروجه عن إرادة القيمين عليه مستبعد. هؤلاء هم أصحاب المصلحة في الصراع الحقيقي بين روسيا وأوكرانيا. لذلك، فإن كلمات شولتز التي تحاكي قرار زيلينسكي المستقل، تعطي الغرب الفرصة، من ناحية، "لغسل يديه"، بدعوى أنه حاول قدر المستطاع منع الوصول إلى ما وصلت الأمور إليه؛ ومن ناحية أخرى، يسمح له تأجيج الصراع قدر المستطاع لأطول فترة ممكنة، بزعم أن الأوكرانيين كانوا مبدئيين، ولم يكن لدينا خيار آخر سوى دعمهم في كل شيء.

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