تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان غراتشيف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول تفاصيل جديدة عما كان يفعله الأمريكيون في مختبراتهم السرية في أوكرانيا، وما كانوا يخططون له.

وجاء في المقال: نشرت وزارة الدفاع الروسية جزءا جديدا من نتائج دراسة الوثائق الخاصة بالمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا. وهي تفضح كثيرا من الأشياء:

1) من بين 7 زبائن للمختبرات البيولوجية في أوكرانيا، لا يوجد زبون واحد ذا طبيعة علمية بحتة. بينما هناك 4 عسكرية: البنتاغون، وقيادة البحث والتطوير الطبي بالجيش الأمريكي، ومكتب خفض التهديد التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، ومعهد ريد لأبحاث الجيش. وهناك ثلاثة عملاء سياسيين آخرين هم وزارة الخارجية الأمريكية والحزب الديمقراطي الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛

2) مستثمرو المختبرات - جورج سوروس وهنتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن؛

3) تم فتح مراسلات شركة هانتر بايدن مع البنتاغون. لا يوجد شيء عن العلم والبيولوجيا فيها؛

4) عشية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في بداية فبراير 2022، تم نقل جميع المواد الحيوية المسببة للأمراض من المعامل البيولوجية على وجه السرعة بواسطة طائرة نقل عسكرية، إلى الولايات المتحدة. وتم تدمير السلالات المتبقية بشكل عاجل بأمر من وزارة الصحة الأوكرانية في 24 فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه العملية الروسية الخاصة؛

5) في العام 2017، اشتبه الأوكرانيون أنفسهم في أن الولايات المتحدة كانت تفعل شيئا خطيرا للغاية في بلدهم. فقالت دائرة الأمن الأوكرانية في مذكرتها: "التهديد بتفاقم الوضع الوبائي في بلدنا يرجع إلى نية السيطرة على مختبرات الأحياء الدقيقة في أوكرانيا، التي تجري أبحاثا عن مسببات الأمراض المعدية الخطيرة بشكل خاص والتي يمكن استخدامها لإنشاء أو تحديث أنواع جديدة من الأسلحة البيولوجية.."؛

6) في 15 ديسمبر 2021، قدمت الشركة الأوكرانية Motor Sich طلبا إلى الشركة التركية المصنعة لطائرات بيرقدار ذات المدى 300 كيلومتر، تسأل فيه إذا كان من الممكن تزويدها بخزانات تزيد عن 20 لترا لرش السوائل.

دار الحديث عن استخدام أسلحة بيولوجية فوق أراضي روسيا.

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