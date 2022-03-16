تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الضربة الحاسمة التي وجهتها القوات الروسية للمرتزقة الأجانب ومن يراهن عليهم في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أظهر الجيش الروسي قدرته على القتال بطريقة حديثة. فقد دمرت ضربة صاروخية، الأحد، قاعدة تدريب لوحدات المرتزقة الأجانب في حقل تدريب يافوروفسكي في غرب أوكرانيا.

بالإضافة إلى الأهمية العسكرية المباشرة لهذه الضربة، فهي ذات دلالات عسكرية سياسية. لقد وضعت حدا لخطط قيادة كييف تدويل الصراع في أوكرانيا، من خلال جذب الآلاف من المرتزقة الأجانب.

تحول موقع يافوروفسكي منذ فترة طويلة إلى قاعدة شبه قانونية لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا. ووفقا لبعض التقارير، كان يعمل هناك ما يصل إلى 200 خبير عسكري أجنبي، في حقل التدريب بيافوروفسكي، على أساس التناوب على مدار السنة. ولكن، تحسبا للعملية العسكرية الروسية، أبعدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي جميع مدربيهما العسكريين قبل 24 فبراير.

ومع ذلك، تقرر فيما بعد استخدام قاعدة التدريب الخاصة تلك لتدريب تشكيلات من المرتزقة الأجانب. تم حثهم على القدوم إلى أوكرانيا من قبل الرئيس زيلينسكي. وأعلن ما يقرب من 16 ألف أجنبي استعدادهم للمجيء إلى أوكرانيا حاملين أسلحة في أيديهم.

وفي 13 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن ضربة أخرى عالية الدقة. خلاصة القول: تم القضاء على ما يصل إلى 180 من "جنود الحظ" الأجانب، بالإضافة إلى تدمير مجموعة كبيرة من الأسلحة الأجنبية، التي زودت دول الناتو أوكرانيا بها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد وعد الجيش الروسي بمواصلة القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا.

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