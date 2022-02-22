الخبراء يقدّرون خطر طائرات "بيرقدار" التركية في دونباس

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إمكانية القضاء على الطائرات التركية المسيرة فوق دونباس بسهولة.

وجاء في المقال: لاحظ ممثلو الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك في الأيام الأخيرة أن القوات الأوكرانية تستخدم بشكل متزايد الطائرات التركية المسيرة Bayraktar TV-2 TB2 للاستطلاع. فهذه الطائرات التي تسببت بخسائر فادحة للقوات الأرمينية في حرب قرة باغ الأخيرة، تحلق بالقرب من خط التماس في دونباس.

ووفقا للقائد السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات في قيادة العمليات الخاصة (دائرة موسكو للدفاع الجوي)، العقيد المتقاعد سيرغي خاتيليف، لن يكون من الممكن استخدام طائرات هجومية مسيرة في دونباس بنجاح كما في قره باغ. على الأقل لأن قره باغ في الغالب منطقة جبلية. فهناك، كان من السهل إخفاء بيرقدار عن الرادارات باستغلال التضاريس، وهو ما فعله مشغلوها. أما دونباس فأرض مستوية تقريبا. ولن تتمكن بيرقدار، التي يبلغ وزنها 650 كيلوغراما، من التحليق فوقها بحرية كما هو الحال في الجبال. بل يمكن رصدها بسهولة من مسافة كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، كما أكد خاتيليف، طائرات بيرقدار التركية أهداف منخفضة السرعة.. ويمكن إسقاطها بوسائل مثل المدافع الرشاشة المضادة للطائرات.

ووفقا له، إذا بدأت الحرب في دونباس مع استخدام مكثف للطائرات المسيرة، والتي، بالمناسبة، تحظرها اتفاقيات مينسك، فسوف تظهر لدى دونيتسك ولوغانسك بسرعة شديدة منظومة الدفاع الجوي Pantsir-S، مع الطواقم اللازمة، فضلاً عن أنظمة الحرب الإلكترونية. وبعد ذلك، سنجد معظم هذه الطائرات المرتفعة الثمن تهوي على الأرض بسرعة.

بالمناسبة، يعد سعر بيرقدار المرتفع أحد العوائق أمام استخدامها المكثف في دونباس. فمجموعة واحدة من عدة طائرات تكلف أكثر من 10 ملايين دولار. في البداية، جرى الحديث عن شراء 12 طائرة بيرقدار للجيش الأوكراني، ثم تحدثت بلومبرغ عن 20.

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