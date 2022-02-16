نفتالي بينيت يتوعد إيران من البحرين

كتبت ماريانا بيلينكايا، في كوميرسانت"، حول إنجاز إسرائيل التاريخي في البحرين.

وجاء في المقال: قام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأول زيارة للبحرين. وكان الموضوع الرئيس للمحادثات مواجهة إيران. ووفقا لـ بينيت، فإن إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران، وهو ما تجري مناقشته الآن بنشاط في فيينا، سيكون "خطأً استراتيجيا".

تعد إسرائيل إيران، التي تنكر حق الدولة اليهودية في الوجود، المصدر الرئيس للمشاكل في المنطقة.البحرين، مثل إسرائيل، في عداء مع إيران. وتتهم المنامة طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المعارضة.

وليس غريبا أن وقعت إسرائيل مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون في مجال الاستخبارات والتفاعل في المجالين العسكري والصناعي مع المنامة، وليس مع أبو ظبي، العضو الأول في اتفاقات إبراهام. ولدى إسرائيل وثيقة مماثلة مع المغرب فقط من بين الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، سيتوجه ملحق عسكري إسرائيلي للعمل في البحرين قريبا. وسيحافظ الضابط الإسرائيلي على خط الاتصال بين إسرائيل ومقر الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في المنامة.

لقد تزامنت زيارات السياسيين الإسرائيليين مع أكبر تدريبات بحرية في الشرق الأوسط International Maritime Exercise (IMX) 2022 и Cutlass Express (CE)، تجريها القيادة المركزية الأمريكية من 31 يناير إلى 17 فبراير في البحر الأحمر وبحر العرب، والخليج العربي وخليج عمان، وكذلك الجزء الشمالي من المحيط الهندي. يشارك فى المناورات 9000 جندي وحوالي 50 سفينة من أكثر من 60 دولة. من بينها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وعمان واليمن. بالنسبة لإسرائيل، هذه هي التجربة الأولى من نوعها.

من المثير للاهتمام بشكل خاص أن إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية مع بعض الدول المشاركة في هذه المناورات. وردا على سؤال من الصحفيين البحرينيين للتعليق على ذلك، قال نفتالي بينيت: "إسرائيل قوة عسكرية ملموسة في المنطقة ولديها قدرات عملياتية لا مثيل لها، في الجو والبحر والبر. نحن مهتمون بتوسيع نطاق التعاون العسكري مع أصدقائنا في المنطقة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار هناك".

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