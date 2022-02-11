"السيل الشمالي-2": أوروبا بدأت لعبة خطيرة

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت رو"، حول أزمة الغاز التي ستغرق فيها أوروبا إذا أصرت على وضع عوائق أمام الغاز الروسي.

وجاء في المقال: نشرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرا يقوّم فيه محللوها مخاطر تصعيد التوترات الجيوسياسية بين الغرب وروسيا وأوكرانيا.

الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة منهجية في المنطقة، ويؤثر في الأسواق العالمية، بحسب الوكالة.

وكما يشير المحاضر في قسم التخصصات المالية في المدرسة العليا للإدارة المالية فاليري كورنيتشوك، ففي 7 فبراير الجاري، تراوحت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بين 900-935 دولارا لكل ألف متر مكعب، على الرغم من بدء تسليم الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا. ومع ذلك، فمن غير الممكن عودة سعر الغاز في أوروبا إلى ما كان عليه قبل الأزمة، وهو 200-250 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وأوضح كورنيتشوك أن هذا ناتج عن رغبة الموردين الأمريكيين في جني الأموال، وبسبب حجم السوق الأوروبية، التي لا يمكن تغطيتها عن طريق عمليات تسليم واحدة.

يمكن لروسيا إنقاذ الأوروبيين. بحيث تقوم شركة غازبروم بزيادة إمدادات الوقود عبر خطوط أنابيب الغاز القديمة، ولكن ذلك يقتضي تطبيقات وعقود جديدة، وعلى حساب السيل الشمالي-2، بحسب ضيف الصحيفة. ومع ذلك، فإن الأوروبيين لا يُقْدمون على ذلك. وبدلاً من ذلك، بدأت أوروبا في استقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، تحت ضغط من الولايات المتحدة.

لكن من أجل الاستغناء عن إمدادات الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية عبر خط "السيل الشمالي-2"، ينبغي في غضون عام تنظيم إنتاج إضافي وضخه وإيصال 550 ناقلة إلى الموانئ الأوروبية، وهو أمر غير ممكن، بحسب كورنيتشوك، الذي أشار أيضا إلى عدم وجود مثل هذا العدد من الناقلات الشاغرة ولا منافذ مجهزة بما يكفي لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وسوف يؤدي عدم فهم هذا الوضع، وتأخير التصديق على "السيل الشمالي-2" وصولا إلى منع استخدامه في حال حدوث الغزو "المزعوم" لأوكرانيا، إلى أزمة غاز منهجية في أوروبا، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما سينعكس في المقام الأول على المستهلكين والاقتصاد الأوروبي. وسوف تجد روسيا، مع الأخذ في الاعتبار الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فرصة لنقل الكميات الإضافية المتوافرة من الوقود الأزرق إلى مستهلكين جدد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب