كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول خطورة سعي كييف للحصول منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية ومصلحة واشنطن في ذلك.

وجاء في المقال: كييف مستعدة لتقديم أراضيها لنشر عناصر الدفاع الصاروخي الاستراتيجي الأمريكية. عرضت أوكرانيا على الولايات المتحدة نشر بطاريات ثاد المضادة للصواريخ بالقرب من خاركوف.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مبادرة كييف بأنها "خطوة أخرى نحو زعزعة استقرار الوضع". الخطر الأكبر في منظومة ثاد يأتينا من راداراتها القادرة على رصد إطلاق الصواريخ البالستية على بعد ألف كيلومتر.

المفارقة هي أن منظومة ثاد، إذا تم نشرها في أوكرانيا، فلن تكون قادرة على حماية حتى "ميدان كييف" من صواريخ إسكندر التكتيكية. بحسب الخبير العسكري، محرر مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف.

وكتب ليونكوف في قناته علىTelegram: "لو سألوا البولنديين لماذا لم يتم، بعد، بناء قاعدة الدفاع الصاروخي في ريدزيكوفو؟ لكانوا أجابوهم: لأن الروس في منطقة كالينينغراد وضعوا منظومة إسكندر الصاروخية العملياتية- التكتيكية في وضع قتالي!".

من المعروف أن اليابان نظرت في إمكانية نشر ثاد على أراضيها، لكنها تخلت عن هذه النية بعد ذلك. تخلى اليابانيون عن ثاد، بسبب أن هذا السلاح يفترض أن يبقى في أيدي الأمريكيين. من الواضح أن كييف لا يحرجها مثل هذه التبعية للولايات المتحدة.

ثاد، غير قادر على التعامل مع الصواريخ فرط الصوتية، التي تفوق سرعتها ستة أضعاف سرعة الصوت، أي 6 ماخ. وفي الوقت نفسه، تبلغ سرعة صاروخ إسكندر إم 7 ماخ، وصاروخ كينجال 10 ماخ، وصاروخ تسيركون البحري 9 ماخ. وجميع هذه الصواريخ الروسية قادرة على تدمير بطاريات ثاد الأمريكية.

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