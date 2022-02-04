طائرات إف-35 ستسقط طائرات سوخوي الروسية فوق دونباس

كتب ألكسندر سيتنيكوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تلميح أمريكي إلى أن قوات الناتو، وليس القوات الروسية، هي من سيفرض منطقة حظر طيران فوق دونباس.

وجاء في المقال: تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو نشر قوات في أوروبا، ردا على خطر غزو روسي مزعوم لأوكرانيا. لكن العنصر الأهم في هذا الاحتدام لم ينل بعد الاهتمام الكافي. فماذا عن مقاتلات F-35؟ يطرح هذا السؤال كريس أوزبورن، خبير The National Interest، ويخلص مباشرة إلى أنه "إذا تم نقل مقاتلات F-35 الأمريكية إلى أوروبا الشرقية، ووضعها في خدمة أوكرانيا، فإن تكلفة الغزو ستتغير، وسيتوقف الاستراتيجيون العسكريون الروس".

في نهاية يناير، ناقشت وسائل الإعلام، روسية وأجنبية، على نطاق واسع المعلومات حول نشر أنظمة الدفاع الجوي S-400 على طول الحدود مع أوكرانيا. وكما لو أن ذلك يجري لحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من طائرات بيرقدار المسيّرة. ولكن العديد من الخبراء يشككون بشكل كبير في مثل هذا التفسير لمهام دفاعاتنا المضادة للطائرات. فلن يستهلك أحد هذه الصواريخ باهظة الثمن على مثل هذه الطائرات التركية الصغيرة.

أما إذا نظرنا إلى الموقف من زاوية مختلفة وافترضنا أن "إس-400" مصممة لاكتشاف F-35، فسوف تتوضح أمور كثيرة. الأمريكيون أنفسهم، يعترفون بأن إس-400 في "الاستخدام الشبكي" قاتلة لـ إف-35. يمكن لهذه الطائرة الشبحية الدخول خفية إلى منطقة مسؤولية منظومة دفاع جوي واحدة وتدميرها بسهولة، لكنها حساسة لمنظومتين ويمكن اكتشافها بسهولة بثلاث منظومات مرتبة بطريقة معينة.

من غير المحتمل أن يتمكن الطيارون البريطانيون والنرويجيون من غزو سماء دونباس خفية.

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