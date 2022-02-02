عودة الغاز المسال الضال

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايرينا كيزيك، في "إزفيستيا"، عن مدى قدرة "غاز بروم" على إفشال اللعبة الأمريكية والحفاظ على حصتها في السوق الأوروبية.

وجاء في مقال كيزيك، خبيرة مركز الخبرة التحليلي المشترك بين القطاعات التابع لاتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا:

ملأ الغاز الطبيعي المسال سوق الغاز الأوروبية في بداية العام، بمستويات قياسية. وفقا لـ Gas Infrastructure Europe، يتجاوز تدفق الغاز الطبيعي المسال إلى المحطات 10 مليارات متر مكعب في يناير 2022. للمقارنة: في ديسمبر 2021، بلغت إمدادات الغاز الطبيعي المسال 7.3 مليار متر مكعب.

وفي الواقع، ليس هناك ما يثير الدهشة في هذا الوضع. ففي ديسمبر، بعد أن وصل سعر العقود الآجلة لشهر يناير إلى مستويات قياسية، تجاوزت 2140 دولارا لكل ألف متر مكعب، راحت الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المتجهة إلى آسيا تستدير وتتجه إلى أوروبا للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز هناك.

على هذه الخلفية، سرعان ما ظهرت استنتاجات ذهنية تقول بأن شركة "غازبروم" تفقد حصتها في السوق في أوروبا. ولكن، وعلى الرغم من أرقام شهر يناير، فإن هذا الاستنتاجات قابلة للتفنيد.

فمؤخرا، قال مسؤول رفيع المستوى في المفوضية الأوروبية، لم يُذكر اسمه، إن الاتحاد الأوروبي يتلقى من روسيا حوالي 40٪ من إجمالي "الوقود الأزرق" الذي يستورده، وتأتي النروج في المرتبة الثانية بحصة تبلغ حوالي 38٪. وأضاف أن الغاز الطبيعي المسال يمثل 20-25٪ من الواردات. وتبلغ حصة الغاز الطبيعي المسال الأمريكي منها، وفقا لتقديرات مختلفة، حوالي 5٪.

فهل يجدر القول اليوم إن شركة غازبروم الروسية تخسر السوق الأوروبية؟ يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن غازبروم لا تتداول الغاز على منصتها الإلكترونية، اليوم، ولم يتم إطلاق "السيل الشمالي- 2" بعد.

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