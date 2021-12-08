أكثر من نصف الشباب الأمريكيين يرون الديمقراطية في بلدهم معتلّة

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كومسومولسكايا برافدا" مقالا حول نظرة الشباب الأمريكيين إلى ديمقراطيتهم، على خلفية دعوة بايدن لعقد قمة عالمية "من أجل الديمقراطية".

وجاء في المقال: بعد يومين، يجمع بايدن "قمة من أجل الديمقراطية"، ستجري عبر الفيديو، بسبب الوباء. تأتي القمة، بعد نتائج استبيان، مثيرة للاهتمام، نُشرت مؤخراً عن نظرة الأمريكيين إلى الديمقراطية في بلدهم. فقد أجري استبيان في الخريف، للأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، أجرته كالعادة كلية كينيدي للأبحاث السياسية بجامعة هارفارد. وإليكم أكثر ما يثير الاهتمام في هذا الاستطلاع، ويتعلق بشكل أساسي بحالة الديمقراطية في الولايات المتحدة نفسها.

النتيجة الملفتة في الاستبيان أكثر من سواها هي أن غالبية الشباب في البلاد يرون أن الديمقراطية في بلادهم "في وضع مأساوي" (39٪ من المستطلعة آراؤهم يرونها كذلك) أو "تعاني فشلا" (بحسب 13٪). علما بأن النتائج الأكثر إثارة سجلت في أوساط مؤيدي الجمهوريين: 47٪ واثقون من أن الديمقراطية "في ورطة"، و 23٪ شطبوا عليها ببساطة.

كشف آخر عن الأمريكيين الشباب يمكن أن يكون مقلقا، هو أن 35٪ منهم يعترفون باحتمال اندلاع حرب أهلية جديدة في الولايات المتحدة خلال حياتهم، و 25٪ لا يستبعدون انفصال ولاية أو أكثر عن البلاد.

يجب استخلاص عبر مهمة من استطلاع هارفارد. فبالدرجة الأولى، يرسل الشباب الأميركيون، الذين صوتوا بنشاط كبير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إشارات واضحة إلى الحكم حول الحاجة إلى التغيير. وكان من المفترض أن يدفع تقويمهم السلبي العام لحالة الديمقراطية الأمريكية السلطات إلى "إصلاح" نظامها السياسي. لكنهم يفضلون على ذلك تعليم الديمقراطية للعالم كله.

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