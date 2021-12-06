المقاتلات الفرنسية ستغطي منطقة الخليج

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولة الرئيس الفرنسي طمأنة دول الخليج العربية بالسلاح، في مواجهة احتمال انهيار الصفقة النووية مع إيران.

وجاء في المقال: انتهت جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دول الخليج العربي بتوقيع عقد دفاعي مع الإمارات العربية المتحدة واتفاق مع المملكة العربية السعودية بشأن آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى لبنان. قلق اللاعبين الإقليميين لا يقتصر على مسألة وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها أمام حلفائها، إنما يقلقهم مصير المفاوضات بشأن "الاتفاق النووي" مع إيران.

تنبع جولة ماكرون العربية من رغبة باريس في لعب دور أكثر فاعلية في شؤون المنطقة. و"لقد أثبتت فرنسا أنها شريك نشط في مجال الدفاع والأمن لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية الأخرى"، بحسب ما نقلت فايننشال تايمز البريطانية عن الخبير تشارلز فورستر بشركة جان للاستشارات.

"مسألة أخرى استئناف محادثات فيينا بين إيران و"خماسية" الوسطاء الدوليين (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) بشأن استئناف "الاتفاق النووي". فعلى الرغم من حقيقة أن دول الخليج لم تعجبها في البداية صفقة الغرب مع إيران، فإن احتمال انهيارها يشكل خطرا عليها أيضا، بل ربما يشكل أكبر المخاطر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن جين كينينمونت، الخبيرة في European Leadership Network. والتي قالت إن مخاوف دول الخليج الأمنية ستزيد إذا غادر المفاوضون الغربيون فيينا صفر اليدين. ولعل ماكرون حاول التخفيف من هذه المخاوف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب