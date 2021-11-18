كارثة العملة التركية: بماذا يستفيد الروس؟

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور نيديلكين، في "إكسبرت رو"، حول تدهور قيمة الليرة التركية إلى درجة خطيرة.

وجاء في المقال: الاقتصاد التركي يعاني أحلك الظروف. التضخم مرتفع، بل كارثي، وتنخفض قيمة العملة الوطنية باستمرار. وهذا كله يقوض الاستقرار المالي وله تأثير سلبي للغاية على رفاهية المواطنين.

ومع ذلك، لا تزال معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا مرتفعة بدرجة كافية. لذلك، من السابق لأوانه الحديث عن السيناريو غير المرغوب فيه- سيناريو الركود التضخمي. ومع ذلك، فإن تضافر ضغط عوامل مختلفة يمكن أن يكون مدمرا.

لذلك، دخلت تركيا، التي أصبحت فوضى العملة بالنسبة لها سمة مألوفة في السنوات الأخيرة، في حلقة جديدة من أزمة العملة. ينخفض ​​سعر صرف العملة الوطنية، الليرة، بسرعة كبيرة لدرجة أنها ترسخت بقوة في المركز الأخير في قائمة أضعف العملات هذا العام.

تم تسجيل حد أدنى تاريخي على مدى خمسة أيام متتالية. وأمس فقط، خسرت العملة المحلية ثلاثة في المائة أخرى مقابل الدولار، وحاليا تسجل انخفضا أكثر، يبلغ 4 في المائة. منذ بداية العام، انخفضت قيمة الليرة مقابل العملة الأمريكية بنحو 40 في المائة.

هناك عدة أسباب في الوقت نفسه. لكن الأهم بالطبع هو هيكل الاقتصاد وارتفاع أسعار موارد الطاقة.

تركيا كما هو معلوم مستورد صاف، أي أنها تستورد أكثر مما تصدّر. وكلما ارتفع سعر النفط، وهو جزء مهم للغاية من الواردات، زاد العبء على مالية البلاد، حيث يلزم مزيد من الدولارات لشراء البراميل الضرورية.

يمكن استخلاص فائدة اقتصادية معينة من هذا الوضع. فالعملة الوطنية الروسية تظهر واحدة من أفضل الديناميكيات مقابل الدولار هذا العام، على خلفية الارتفاع السريع في أسعار الهيدروكربونات.

تعززت قوة الروبل مقابل الليرة التركية هذا العام بحوالي 35-40٪، ما يجعل قوته الشرائية في تركيا أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي. ونظرا لأن المواطنين الروس زوار دوريون لمختلف المدن في تركيا، فقد بات بإمكانهم الإنفاق أكثر.

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