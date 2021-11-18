إكسبو: ميزة سورية في السلاح الروسي

تحت عنوان "إكسبو للتصدير"، كتب مدير مركز "دراسة تركيا الحديثة" يوري مواشيف، حول التنافس الروسي الأمريكي في معرض دبي للطيران، وأهمية تجربة السلاح الروسي في سوريا.

وجاء في المقال: يصعب تقدير أهمية معرض دبي الدولي للطيران للسياسة الروسية في الشرق الأوسط.. في العرض الثابت، عُرضت مقاتلة الجيل الخامس Su-75 "كش مات"، والمروحيات: Ka-226T، و Ka-52E، و Mi-28NE، والمسيّرة Orion-E. وحلق فريق الأكروبات الشهير "الفرسان الروس" في برنامج طيران معرض دبي للطيران.

بالنسبة للبلدان المشاركة من منطقة الشرق الأوسط، يشكل المعرض فرصة ممتازة لتكثيف اتصالاتهم مع الشركات الحكومية الروسية، والتعرف شخصيا على صناعة الطيران العسكري لدينا. فروسيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة إلى جانب الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا.

الاهتمام المتزايد بالمعدات العسكرية الروسية يقترن في كل مكان تقريبا بـ "إجراءات مضادة" من الولايات المتحدة. هذا المعرض الجوي لم يكن استثناء. فقدمت واشنطن قاذفة القنابل خفيفة الوزن من الجيل الخامس F-35 Lightning II (Lockheed Martin)، للجمهور.

يُنظر إلى ممالك الخليج، تقليديا، كعملاء لواشنطن، يعتمدون على لاعب دولي واحد فقط في جميع الاتجاهات.

ولذلك، فمن المهم استعداد روسيا الحقيقي وعزمها على بناء علاقات طويلة الأمد في مجال التعاون العسكري التقني، ويشمل جميع الأطراف المهتمة بأسلحتنا بما في ذلك في إفريقيا. كما أن مثال تركيا، التي قررت "إغلاق سمائها" بـ إس-400، كان "معديا" بالمعنى الإيجابي. وبالإضافة إلى توريد أنظمة الدفاع الجوي، تخطط موسكو وأنقرة لتبادل التقنيات.

من الملفت أن الصين لم تعرض عينات من طائراتها المقاتلة. فانحصرت المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة.

أما بالنسبة للدول العربية، كما أشار مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في روستيخ، فيكتور كلادوف، فقد أظهر العقدان الأخيران من التدخل الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا أهمية "أن لا تضع بيضك في سلة واحدة".. ويكسب المصدرون الروس من كون قواتنا الفضائية العسكرية حققت أبرز النتائج في سوريا.. وجرى هناك اختبار العديد من الأسلحة الروسية الواعدة في ظروف القتال.

موسكو ليست معتادة على التدخل في شؤون منطقة الشرق الأوسط.. ولكن، لولا ذلك لما تمتعت الأسلحة الروسية بمثل هذا الإقبال على الطلب. فإلى جانب السعر والجودة، هناك أيضا مسألة المخاطر السياسية. أصبح التعاون مع موسكو ضمانا للتوازن والهدوء في المنطقة.

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