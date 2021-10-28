تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا غوميزيكوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول دخول آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق أوكرانيا.

وجاء في المقال: بينما يفكر قادة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على مينسك وبناء أسوار على الحدود مع بيلاروس لصد المهاجرين، يدخل آلاف الأجانب من دول ذات مخاطر إرهابية عالية إلى أوروبا بشكل غير قانوني عبر أوكرانيا. وقد تم إغلاق واحدة من قنوات الهجرة غير الشرعية من أيام فقط.

وفقا لوزارة الداخلية الأوكرانية، يدخل المهاجرون غير الشرعيين (بشكل أساسي من دول إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا) إلى الاتحاد الأوروبي بصفة طلاب.

في غضون عامين، تم تهريب و"قوننة" أكثر من ثلاثة آلاف أجنبي بهذه الطريقة. دفع كل منهم 13 إلى 15 ألف دولار لهذا الغرض. بشكل عام، جلب هذا المخطط للمجرمين في السنة ما يزيد عن مليون دولار.

طلبت "سفوبودنايا بريسا" من مدير المركز التحليلي البيلاروسي "المفهوم العملي"، الباحث السياسي ألكسندر شباكوفسكي التعليق على الوضع، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

لماذا إذن لا يفعل الاتحاد الأوروبي شيئا ضد أوكرانيا، بل يحاول غض النظر مساهمتها في أزمة الهجرة في أوروبا؟

لأن أوكرانيا في الواقع مرتهنة للدول الغربية. هذا البلد يقع، بحكم الواقع، في الفضاء السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ولكن ليس له الحق في التأثير في صنع القرار. هذا هو جوهر اتفاقيات الشراكة ومنطقة التجارة الحرة، التي وقعتها أوكرانيا.

لذلك، بالطبع، لن يطلقوا النار على أنفسهم في بروكسل وينتقدوا القواعد التي اتفقوا عليها سابقا مع كييف. فإلى جانب أن أوروبا أتاحت للأوكرانيين السفر بلا تأشيرة، وانتفعت من جذب الموارد البشرية المؤهلة من أوكرانيا، فهي تتعرض لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

بمعرفة مستوى الفساد في أوكرانيا، كان واضحا أنه سيجري بيع جوازات سفر هذه الدولة لأطراف ثالثة، والذين سيبدؤون لاحقا في استخدامها من أجل اختراق الاتحاد الأوروبي. كان هذا واضحا تماما لأي شخص يحلل عمليات ما يسمى بـ "التكامل الأوروبي" مع أوكرانيا.

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