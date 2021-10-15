تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري بافيرين، في "فزغلياد"، حول فرصة إنعاش ذاكرة هيروشيما اليابانية ضد أمريكا التي تخرب علاقات طوكيو بموسكو.

وجاء في المقال: قررت القيادة اليابانية الجديدة تصعيد الخلاف الإقليمي مع روسيا والتخلي عن خط القيادة السابقة، التي بفضلها تمكنت موسكو وطوكيو من الحفاظ على علاقات طبيعية بينهما. من المؤكد أن السلطات اليابانية تدرك أن قضية جزر الكوريل لن تحل كما تريد في أي حال.

ستشهد اليابان في نهاية أكتوبر انتخابات، وحتى قبل شهر منها، قرر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الدفع بزعيم آخر إلى رأس القائمة الانتخابية، من أجل رفع شعبيته المهزوزة. فوميو كيشيدا هو المرشح، ما ينعش الأمل في عودة موسكو وطوكيو إلى العلاقات البناءة.

كيشيدا، عمل، في ظل حكومة آبي، وزيرا للخارجية طوال خمس سنوات، أي أنه كان مؤلفا مشاركا لسياسة آبي الخارجية، العدوانية في شيء ما (على سبيل المثال، في العلاقات مع الصين)، وعلى العكس من ذلك، الدقيقة والمتوازنة، في العلاقات مع روسيا.

لكن، ها هو كيشيدا يتكشف عن شيء مختلف، معاكس تماما للاستراتيجية المديدة التي التزم بها رئيسه.

أولاً، وقع كيشيدا تحت تأثير الجماعات المحافظة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذين يقولون بضرورة مخاطبة روسيا بقسوة؛ وثانيا، تحت ضغط الأمريكيين الذين أزعجهم بوضوح البحث عن تفاهم متبادل بين موسكو وطوكيو.

ومع ذلك، فما زال ممكنا حدوث تغيير، إذا تمكن كيشيدا من الفوز في انتخابات حزبه وإيجاد توازن بين مصالح المجموعات الرئيسية المؤثرة داخل الحزب.

إذا كان الدور القيادي في تسميم العلاقات الروسية اليابانية للأمريكيين حقا، فسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سيؤثر ارتباط عائلة كيشيدا ومسيرته المهنية بهيروشيما في سياسة: أثناء القصف الذري لهيروشيما، عانى كثير من أقاربه، وهو شخصيا ترعرع على قصص القتلى ومعاناة الناجين من الموت.

لا بد من أن يتحول ذلك إلى شيء ما. ولكن إلى ماذا؟ إلى رغبة خفية في الانتقام أم إلى عجز مكتسب أمام الآلة العسكرية والسياسية الأمريكية؟

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