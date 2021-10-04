خبير يوضح أسباب التصعيد بين فرنسا والجزائر

تحت العنوان أعلاه، كتبت أناستاسيا كوليكوفا وايلينا ميروشنيتشينكو، في "فزغلياد" حول سبب انفجار غضب الجزائريين على ماكرون.

وجاء في المقال: أفادت وسائل الإعلام بأن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية التي تقوم بمهمة قبالة سواحل إفريقيا. وجاء القرار على خلفية تفاقم حاد للعلاقات بين الجزائر وباريس بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "تاريخ الجزائر الرسمي أعيدت كتابته بالكامل".

وفي الصدد، قال الباحث البارز في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيدوروف: "يمكن وصف العلاقات بين البلدين بالمعقدة والمتوترة إلى حد ما. فلا يزال هناك عدد من المشاكل التي لم يتم حلها والتي ظهرت بعد الحرب الدامية من أجل الاستقلال. أحدها مصير الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا وأجبروا على مغادرة الجزائر، تحت التهديد بالقتل".

وبحسبه، ذكريات الصراع العسكري مع فرنسا وراء رد فعل الجزائر الانفعالي على تصريح الرئيس ماكرون حول "إعادة كتابة التاريخ".

وأضاف فيدوروف: "ربما لم يكن (ماكرون) يريد الإساءة إلى أحد، لكن الوضع في البلاد معقد ومتفجر لدرجة أن أي ذكريات عن الحرب وتصريحات عن استقلال الجزائر تشعل النار على الفور في البارود".

وبحسبه فإن إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية قد يؤثر على فاعلية عملية برخان المتعثرة من دون ذلك في منطقة الساحل الإفريقي. ومع ذلك، سيجد الفرنسيون طريقة لتفادي الطيران فوق الجزائر.

وأشار ضيف الصحيفة إلى سلسلة مشكلات تتعلق بماكرون قد تؤثر على مسار السباق الرئاسي في فرنسا.

في الوقت نفسه، يرى فيدوروف أن لدى ماكرون فرصة لإعادة الاعتبار لنفسه في نظر الناخب، فقال: "يمكن لفرنسا أن لا تشارك في ما يسمى بمنتدى الديمقراطيات، ما يضر باعتداد منظميها بأنفسهم ممثلين الولايات المتحدة. ولكن هل يقدْم ماكرون على ذلك؟".

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