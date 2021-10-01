محور ضد الشر

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا تشيرنينكو، في "كوميرسانت"، عن نتائج المشاورات الروسية الأمريكية حول الهجمات السيبرانية.

وجاء في المقال: في الواقع، تم تجميد التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا أمن المعلومات في العام 2014. فعلى خلفية النزاع حول أوكرانيا، أوقفت واشنطن معظم الآليات الثنائية الموجودة سابقا، بما في ذلك في المجال السيبراني. أصبح الوضع أكثر تعقيدا بعد أن اتهمت السلطات الأمريكية روسيا بالتدخل في انتخابات العام 2016 الرئاسية. نتيجة لذلك، فحتى وقت قريب، جرى تقليص التعاون بين البلدين في مجال الفضاء الإلكتروني إلى الحد الأدنى.

ولكن، كما قالت مصادر مطلعة من الجانب الروسي لـ "كوميرسانت"، تغير الوضع بشكل جذري في الأشهر الأخيرة. فقد أعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن رسميا قرار إطلاق مشاورات ثنائية حول الأمن السيبراني في قمة جنيف في 16 يونيو. وفي الوقت نفسه، نظرا لحساسية واشنطن تجاه أي اتصالات مع موسكو، اتفق الطرفان على تجنب إعلان ما لا يلزم على الملأ.

وبالمحصلة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمكن المفاوضون، وفقا لمصادر "كوميرسانت"، من تحقيق تقدم في ثلاثة مجالات:

أولاً، تم استئناف الحوار المنتظم بين الخبراء من الإدارات المختصة، في إطار صيغة التواصل بين البيت الأبيض والكرملين. وجرى الإبلاغ عن أربع جولات على الأقل من المشاورات الثنائية؛ ثانيا، تمت استعادة التفاعل في إطار المعاهدة الأمريكية الروسية للعام 1999 بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية. نتيجة لذلك، كما أوضحت مصادر كوميرسانت، بدأت تصل من الولايات المواد اللازمة للملاحقة القانونية لأنشطة الجماعات الإلكترونية الدولية؛ وثالثا، كما قال أحد محاوري كومرسانت، "تم تنشيط الاتصالات بين المراكز الوطنية للرد على الحوادث الحاسوبية، والتي كان يجري تجاهلها سابقا من قبل الولايات المتحدة"، و"جرى ترتيب تبادل المعلومات حول الهجمات الإلكترونية التي تم تنفيذها من فضاء المعلومات لكلا البلدين، وكذلك التأكيد العاجل للمعلومات المتلقاة، ومعالجتها من قبل الهيئات المخولة". وبحسب مصادر كوميرسانت، فإن النتيجة الرئيسية لهذا العمل المنهجي "كانت إطلاق آليات للتفاعل الثنائي". وقال أحد المحاورين لكوميرسانت: "الآن، نعمل على تطوير الحوار وزيادة فاعليته. ونتوقع توسيع نطاق القضايا الخاضعة للنقاش لضمان أمن المعلومات في بلدينا".

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