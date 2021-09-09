إسرائيل وروسيا تبحثان القواعد الجديدة للعب في سوريا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول أجندة يائير لابيد في موسكو.

وجاء في المقال: يجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في موسكو، يومي الثامن والتاسع من سبتمبر، محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. لا يرافق لابيد في زيارته إلى العاصمة الروسية صحفيون، ما يشير إلى الطبيعة المغلقة للزيارة. ومع ذلك، كشفت المنشورات الشرق أوسطية عن الموضوع الذي سيحتل المكانة الرئيسية في أجندته. فإسرائيل تخشى من نشاط غير مسبوق للروس في مواجهة عملياتها الجوية في سوريا.

وفي حين توصل الجانبان الروسي والإسرائيلي إلى تفاهم حول القضايا الإشكالية في عهد رئاسة بنيامين نتنياهو، فمن غير المعلوم ما إذا كانتا ستتوصلان إلى اتفاق في ظل رئاسة نفتالي بينيت ثم بديله لابيد.

وتعليقا على الوضع حول الخلافات الروسية الإسرائيلية في الصراع السوري، قال المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بالانتقال السياسي في سوريا، فريدريك هوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" إن العنصر الأساسي للتواصل بين البلدين في ملفات مختلفة، بما في ذلك حول سوريا، كان علاقة الثقة بين بوتين ونتنياهو. وقال هوف: "لا يزال جوهر التفاهم الذي توصلا إليه قائما. لن تعترض روسيا على الضربات الإسرائيلية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا. لكن موسكو تتوقع من إسرائيل تجنب الهجمات على مواقع مرتبطة مباشرة بنظام الأسد".

وأعرب هوف عن ثقته في أن كلاً من روسيا وإسرائيل ترغبان الآن في الحفاظ على مستوى هذا التفاهم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب