رئيس وزراء إسرائيل الجديد بدأ بالقديم

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول الصعوبات التي تعترض مهمة بينيت في واشنطن.

وجاء في المقال: يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بزيارة لواشنطن، يلتقي خلالها، غدا الخميس، بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. لكن اجتماعه الأول الذي طال انتظاره مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد في وقت مؤسف لكليهما. فقد غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي البلاد في ذروة موجة جديدة من وباء فيروس كورونا وجولة أخرى في الأزمة حول قطاع غزة، والرئيس الأمريكي قلق من الوضع في أفغانستان. ومع ذلك، لدى القائدين الكثير مما يناقش.

جاء بينيت إلى الولايات المتحدة باستراتيجية لمواجهة التهديد الإيراني، وقال في اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، بحسب صحيفة هآرتس: "سأخبر الرئيس بايدن أن الوقت قد حان لوقف إيران، وليس إلقاء طوق نجاة لها على شاكلة الاتفاق النووي منتهي الصلاحية".

وبحسب هآرتس، فإن رئيس الوزراء سيقدم لجو بايدن "استراتيجية شاملة" لمواجهة التهديد الإيراني.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة. لكن صورة بينيت في الداخل تعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان سيجد مع الرئيس الأمريكي لغة مشتركة بشأن هذه القضية. وإذا لم يتحقق الأمر، فلن تقصّر المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في التذكير بذلك الوفاق الذي ساد بين دونالد ترامب ورئيس الحكومة السابق.

مهمة رئيس الوزراء الجديد في واشنطن، لن تكون سهلة. فمن المهم أن يُظهر نفتالي بينيت أنه ليس أقل من سلفه بنيامين نتنياهو، الذي كان يعد بارعا في إقامة الاتصالات الدبلوماسية، وتمتع بدعم غير مشروط من واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب. ولكن ينبغي عدم نسيان أن السيد نتنياهو أفسد العلاقات مع الديمقراطيين الأمريكيين منذ كان باراك أوباما في البيت الأبيض. والآن، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مهمة رئيس الوزراء الجديد هي "إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة"، والعودة إلى الأيام التي كانت فيها إسرائيل تتمتع بـ "دعم الحزبين" في واشنطن. ويبقى السؤال ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك في ظل الظروف الحالية.

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