تحت العنوان أعلاه، كتب ياروسلاف بيلوأوسوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول حاجة الولايات المتحدة إلى التقرب من روسيا.

وجاء في المقال: قال الخبير السياسي الألماني ألكسندر راهر على حسابه في Telegram، إن جوهر ما جاء في اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد وصفه له بـ "القاتل"، تم كشف عنه أمام سياسيين ألمان في واشنطن. تم الإعلان عن تلك المكالمة حينها رسميا، مع ملاحظة أن بايدن دعا بوتين حينها إلى اللقاء في جنيف.

لكن راهر يضيف تفصيلاً آخر مهما، فحينها، اعتذر بايدن لبوتين عن كلماته الفظة. وقال راهر: "لقد اعتذر من قلبه، واقترح هو نفسه لقاء بوتين في أوروبا، وهو ما حدث لاحقا في جنيف".

ولكن المسألة في أن هدف "الحزب" الذي فاز في واشنطن هو منع إنشاء تحالف قوي بين روسيا والصين، يمكن أن يضعف الغرب بشكل كبير، لذلك يطالب سياسيوه بسياسة أكثر ليونة تجاه روسيا.

ويرى راهر أن واشنطن سيكون لديها الآن أسس جديدة للتقارب مع روسيا، وأن هذا ضروري بسبب أفغانستان، فسيتعين إجراء حوار مع روسيا من أجل تنسيق مواجهة الإسلاميين معا. بالإضافة إلى ذلك، أصبح العالم أكثر تعددية قطبية: قوة الصين تتعزز، ونشأت فرص جديدة لدى باكستان المسلحة نوويا.

أما في أوروبا، فلا يرون ضرورة لمثل هذا التقارب مع روسيا. لكنهم مخطئون. فالهزيمة في " أفغانستان أسوأ من هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام. لقد أظهر الناتو ضعفه الكامل"، بحسب راهر.

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