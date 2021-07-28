اقتراح روسي مهم برسم اليابان

تحت عنوان "الخبراء يثمنون آفاق إنشاء منطقة جمركية حرة في جزر الكوريل"، كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول اقتراح روسي لتطوير جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان.

وجاء في المقال: أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الاثنين، في حديث مع عمال صناعة صيد الأسماك في إيتوروب، عن مجموعة غير مسبوقة من الإجراءات لدعم جزر الكوريل. وأضاف أن السلطات الروسية تبحث إمكانية تطبيق نظام منطقة جمركية حرة في الكوريل وإعفاء المستثمرين من بعض الضرائب.

وفي الصدد، قال مدير مركز أبحاث اليابان في معهد دراسات الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية فاليري كيستانوف: "لن تكون هناك أي ردة فعل إيجابية في طوكيو على هذا الاقتراح. فإنشاء منطقة جمركية حرة في جزر الكوريل لا تقتصر على اليابان، بل تشمل الدول الأخرى، أمر مرفوض جذريا بالنسبة لطوكيو".

و"لذلك، سيرفض اليابانيون مثل هذه الفكرة مجرد أن تطرق الباب. فلطالما عارضوا بشدة دعوة روسيا دولا ثالثة إلى جزر الكوريل. وهم يعدون جزر الكوريل الجنوبية ملكا حصريا لليابان، ويجب حل النزاع برمته في إطار العلاقات الثنائية".

وأضاف كيستانوف: "في الوقت نفسه، اليابان مستعدة للدخول في تعاون اقتصادي مع روسيا فقط إذا رأت لنفسها أفقا لاسترجاع الأراضي المتنازع عليها، بشكل أو بآخر. هذا هو هدف طوكيو الرئيسي".

بينما دفع كبير الباحثين في مركز الدراسات اليابانية بمعهد دراسات الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية أوليغ كازاكوف، برأي مختلف، فقال: "لطالما كان الشرق الأقصى موضع اهتمام اليابانيين والصينيين والكوريين والأمريكيين. لذلك، إذا تم تنفيذ مبادرات حكومتنا بشكل صحيح، فسيكون للعديد من الدول مصلحة في العمل ضمن الأراضي الروسية، وجذب الأموال إلى هناك وخلق فرص عمل".

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