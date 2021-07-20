"لوموند": السعودية والإمارات استخدمتا شركة إسرائيلية للتجسس على القادة والساسة اللبنانيين

استخدمت السعودية والإمارات برنامج "بيغاسوس" الجاسوسي المطور من قبل شركة NSO الإسرائيلية لتعقب كبار الساسة اللبنانيين، حسبما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

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وأشار بنجامين بارت، كاتب المقالة التي نشرته الصحيفة اليوم الثلاثاء تحت عنوان "في لبنان تراقب ممالك الخليجي أصدقاء وأعداء لها على حد سواء"، إلى أن قائمة الشخصيات اللبنانية المستهدفة من قبل برنامج التجسس الإسرائيلي لصالح السلطات السعودية والإمارات خلال العامين 2018 و2019، تشمل طيفا واسعا من الأسماء - بدءا من رئيس الدولة ميشال عون ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري وانتهاء بعدد كبير من الوزراء والصحفيين والسفراء مرورا مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، ورئيس البنك المركزي رياض سلامة، ومسؤولين تنفيذيين من "حزب الله" اللبناني.

وبحسب المقالة فقد طلب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان من شركة "بيغاسوس" الإسرائيلية استهداف الطبقة السياسية في لبنان نيابة عن المملكة.

وذكر بارت أن القائمة تشمل حوالي 300 رقم هاتفي يبدأ ب، +961، مفتاح خط الجمهورية اللبنانية، مع أنه أشار إلى عدم إمكانية تحديد ما إذا كانت جميع هذه الهواتف تم اختراقها بواسطة ببرنامج "بيغاسوس" الخبيث.

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وجاءت مقالة "لوموند" وسط الجدل الذي أثاره تقرير نشرته يوم الأحد الماضي مجموعة من وسائل الإعلام الدولية - وضمنا صحيفة "لوموند" الفرنسية - حول أبعاد الأنشطة الجاسوسية التي مارسها الدول عملاء شركة NSO الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم. وتم إعداد التقرير بناء على قائمة جرى الحصول عليها من قبل شبكة "حكايات محظورة" (التي تتخذ فرنسا مقرا لها) ومنظمة "العفو الدولية".

المصدر: "لوموند"

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