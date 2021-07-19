سنودن: على "مجموعة NSO" الإسرائيلية مسؤولية جنائية عن حوادث قتل واعتقالات

دعا الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن إلى مقاضاة شركة "مجموعة NSO" الإسرائيلية التي يعتقد أن أجهزتها استخدمت في تعقب صحفيين وسياسيين.

إقرأ المزيد

وعلق الموظف الاستخباراتي السابق المقيم في روسيا على نشر نتائج تحقيق أشارت إلى أن برنامج Pegasus الخبيث من تطوير الشركة الإسرائيلية المستخدم من قبل الأجهزة الاستخباراتية لتعقب مجرمين وإرهابيين، تم استخدامه في التجسس على سياسيين ورجال أعمال ونشطاء وصحفيين ومعارضين عبر العالم.

ورأى سنودن بهذا الخصوص أن تصبح قصة "مجموعة NSO" قصة السنة، معربا عن قناعته بأن الشركة المذكورة "يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة عن مقتل واعتقالات" أشخاص تم اختراق بياناتهم الشخصية بواسطة برنامج Pegasus.

كما دعا سنودن إلى فرض حظر شامل على بيع برامج التعقب.

يذكر أن الشركة الإسرائيلية قد أعلنت سابقا أنها كانت تبيع البرنامج فقط للحكومات المسؤولة من أجل منع ارتكاب هجمات إرهابية وجرائم أخرى.

المصدر: "نوفوستي"