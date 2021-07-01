تركيا تدرب خصوم روسيا على القتال

تحت عنوان "خبير يوضح عزم تركيا على تدريب الجيش الأوكراني"، كتبت نتاليا ماكاروفا وايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، حول تعاون عسكري يهدد أمن روسيا بين تركيا وأوكرانيا.

وجاء في المقال: أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو بصدد إجراء مشاورات مع أنقرة، ستثير خلالها مسألة التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية وموضوع جر كييف إلى الناتو.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأوكرانية، دميتري كوليبا، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن كييف اشترت طائرات مسيرة من تركيا، حتى تفكر روسيا مرتين قبل "مهاجمة" أوكرانيا. وعشية ذلك، اتفقت كييف مع أنقرة على إنتاج "بيرقدار" في أوكرانيا.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو لـ "فزغلياد"، معلقا على نية الأتراك تدريب عسكريين أوكرانيين: "قد تكون كييف مهتمة بجذب مدربين أتراك لإتقان استخدام الطائرات الهجومية المسيرة ونقل الخبرة (التركية) في عملياتهم القتالية".

وأضاف: "يمكن أن يدور الحديث عن تزويدهم بتقنيات استخدام طائرات "بيرقدار" الهجومية المسيرة. فتركيا تعمل الآن بنشاط على الترويج لطائراتها المسيرة، بما في ذلك في أوكرانيا ".

وأشار كورتشينكو إلى أن طائرات بيرقدار أثبتت حضورها بشكل مقبول كفاية خلال الصراع في ناغورني قره باغ، " ما ضمن النجاح للجيش الأذربيجاني إلى حد كبير". و"قد يكون لدى كييف أوهام بأن الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة سوف يساعدها في حل مشكلة دونباس. لذلك، فإن نقل المدربين ذوي الصلة والتقنيات والخبرة التركية (إلى أوكرانيا).. يجب أن يُحسب له حساب".

وأوضح الخبير أن أوكرانيا تخطط للانتقام في الصراع مع دونباس. و"تهدف الجهود التي تركّزها إلى تطهير المنطقة. ويمكن استخدام الطائرات المسيرة المشتراة من تركيا لإجراء عمليات عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وفي هذا الصدد، تبرز ضرورة تعزيز نظام الدفاع الجوي في دونباس".

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