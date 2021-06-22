خبير يقترح طريقة لردع الولايات المتحدة

تحت عنوان "على روسيا والولايات المتحدة أن تتفقا على قواعد المواجهة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي"، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء حول ما يدفع الدولتين العظميين إلى الاتفاق.

وجاء في اللقاء الذي أجرته ماريا مامزيلكينا مع نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في كلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد، دميتري سوسلوف:

أظهر اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف، أن لدى الطرفين نقاط تماس. وأشار الكرملين إلى أن هناك أسئلة لا تزال قائمة بين واشنطن وموسكو، حيث "من الصعب محاولة تقريب المواقف".

عشية المحادثات، دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ضمن شروط استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول المعادية، إلى إنهاء المواجهة "بجهود تكاملية" من موسكو. كيف يمكن أن تؤثر مفاوضات الرئيسين في عمليات التكامل، بما في ذلك في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي؟

يجب أن نفهم أن نموذج العلاقات الروسية الأمريكية، بشكل عام، سيظل تصادميا، وستواصل الولايات المتحدة السعي لإضعاف روسيا، معتبرة إياها خصما.

لن تتخلى الولايات المتحدة عن سياسة ردع روسيا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، ما يعني أنها ستواصل محاولة إضعاف عمليات التكامل التي تدعمها روسيا في أوراسيا وفضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، وفي المقام الأول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ومع ذلك، كما يبدو لي، يمكن لروسيا والولايات المتحدة، وينبغي عليهما، الاتفاق على قواعد المواجهة والمنافسة بينهما في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي.

أظهرت القمة أن لا مصلحة للطرفين في مزيد من التصعيد، وأحد أسباب عدم مصلحة الولايات المتحدة فيه هو عدم استعدادها لاستثمار موارد مادية كبيرة في احتواء حقيقي لروسيا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي. إن سياسة الردع المضاد، بما في ذلك بمشاريع التكامل في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، ستكون سياسية دبلوماسية، والولايات المتحدة لا تريد إنفاق موارد اقتصادية وعسكرية جدية هنا. وهذا يخلق المقدمات للحديث عن تحديد الخطوط الحمراء واحترام تلك الخطوط الحمراء.

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