الأهمية التاريخية للقاء بوتين وبايدن

كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما إذا كان يمكن اعتبار اللقاء بين الزعيمين الروسي والأمريكي تاريخيا، من وجهة نظر باحث سياسي ألماني.

وجاء في المقال: انتهت المباحثات بين الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف. ووصفتها قناة CNN الأمريكية، التي غطت لقاء الزعيمين، بأنها "قمة تاريخية".

و"لكن ليس من الممكن القول ما إذا كانت قمة جنيف الروسية الأمريكية ستصبح تاريخية، إلا بعد مرور وقت على كيفية تطور الحوار بين روسيا والولايات المتحدة"، كما يقول الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر.

وفي كثير من النواحي، وفقا لراهر، فإن الأهمية التاريخية للقمة تعتمد على موقف المؤسسة السياسية الأمريكية، وإلى أي مدى ستقتدي برئيسها بايدن، الذي انفتح في مكان ما على التعاون مع روسيا.

وقال راهر:

لمعرفة ذلك، لن نضطر إلى الانتظار طويلاً. لكن بالنسبة لي، لأكن صادقا، مازالت نتيجة القمة أقرب إلى أن تكون "فلسفية". يبدأ الزعيمان الحديث مرة أخرى، ويكف أحدهما عن وصف الآخر "بالقاتل". هذا بحد ذاته جيد.

كان يمكن أن يكون هناك اتفاق ( وأنا لم أتوقع ذلك) لو قال بايدن إنه كان سيكون من الجيد لأوكرانيا لو تتبنى وضعية الدولة المحايدة، لكان ذلك اختراقا! أو لو اتفقا على أنهما سيدعمان بشكل مشترك عملية التسوية السياسية في سوريا، على الرغم من بقاء الأسد هناك، وهو أمر غير مقبول من وجهة النظر الأمريكية. أو لن يكون هناك توسع إضافي للناتو، على الأقل لأن الأمريكيين لا مصلحة لهم في ذلك، لأنهم يريدون التعاون مع روسيا.

كان يمكن لهذه المواضيع القديمة أن تصبح موضوعا للقمة، ولكن من الواضح أن مثل هذه القرارات التاريخية الكبيرة لا تزال بعيدة عن العلاقات الروسية الأمريكية.

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