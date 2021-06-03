الناتو ينفذ عملية متعددة الاتجاهات ضد روسيا

كتب فلاديمير موخين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن خطط عدوانية واضحة للعيان يطورها الناتو ويتدرب عليها ضد روسيا.

وجاء في المقال: لمواجهة روسيا، يستمر حلف شمال الأطلسي في مضاعفة قدراته الدفاعية ونشاطه العسكري في أوروبا الشرقية، بما في ذلك أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. هذه إحدى الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من نتائج اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الناتو الذي جرى أمس الثلاثاء. ويرى الحلف أن التهديدات القادمة من روسيا طويلة الأجل، ويؤكد عزمه على تطوير نفسه عسكريا، وهو ما سيتم تكريسه خلال قمته التي ستعقد في الرابع عشر من يونيو في استراتيجية تطوير الناتو لمدة 30 عاما.

ترى القيادة العسكرية السياسية الروسية أن نوايا حلف شمال الأطلسي العدوانية واضحة للعيان. وقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن " كثافة طلعات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا على مدى السنوات السبع الماضية، ازدادت 14 مرة".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري العقيد نيكولاي شولغين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "بمشاركة الولايات المتحدة وقوات التحالف في أوروبا، زاد عدد المناورات مرة ونصف المرة في السنوات الأخيرة. والآن، بدأت عمليا أكبر مناورات تحت اسم Defender Europe 2021 في الثلاثين عاما الماضية. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، يشارك فيها ما يصل إلى 40 ألف جندي. الهدف الرئيس من مثل هذه المناورات هو العمل على نقل فرقة كاملة من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وكما يقول قائد القيادة الأمريكية في أوروبا، الجنرال تود والترز، فإن التدريبات تجري وفق "تكتيكات الاختراق والاحتلال". ومن الواضح أن هذا تكتيك هجومي وعدواني".

وأضاف شولغين: "في المجموع، من المقرر هذا العام إجراء 8 مناورات متعددة الجنسيات في أراضي أوكرانيا واثنتين في أراضي جورجيا. وسوف يتم إجراء مناورة واحدة في كازاخستان بمشاركة دول الناتو".

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