مصر ستكسب أكثر من 3 مليار دولار من عودة السياح الروس

تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت أونلاين" مقالا حول الانتعاش الاقتصادي المرتقب في قطاع السياحة المصري مع عودة السياح الروس، وترقب انطلاق الرحلات.

وجاء في المقال: يقدر بنك الاستثمار غولدمان ساكس أن يحقق قطاع السياحة المصري إيرادات إضافية تزيد عن 3 مليارات دولار سنويا بعد عودة السياح الروس إلى البلاد، وفق ما ورد في موقع "أموال الغد Amwalalghad.com".

يبلغ هذا الرقم 0.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في الوقت نفسه، سيكون نمو دخل صناعة السياحة المصرية متدرجا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويلاحظ في تقرير البنك أن استئناف الرحلات الدولية سيشكل دفعة كبيرة لآفاق تعافي قطاع السياحة في مصر، الذي تضرر بشدة من جائحة كوفيد -19.

تم تسجيل الحد الأقصى لعدد السياح من روسيا في العام 2014. إلا أن هذا الرقم انخفض بشكل حاد بعد أن فرضت موسكو حظراً على الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر في العام 2015.

وأما بعد مراجعة القاهرة لإجراءات أمن المطارات وتعديلها، فقد قررت موسكو استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر.

وأشار بنك غولدمان ساكس إلى أن متوسط الدخل من كل سائح في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز الألف دولار. وهذا يعني أن إمكانية عودة السياحة الروسية إلى مستوى ما قبل 2015، والتي تجاوزت 3 ملايين سائح سنويا، ستجلب 3 مليارات دولار إضافية لصناعة السياحة المصرية، ما يعزز بشكل كبير آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بالنظر إلى أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على صناعة السياحة. وفقًا للهيئة العامة للبيانات في مصر، فإن كل سابع وظيفة في البلاد توفرها الأعمال السياحية.

وفي الوقت نفسه، أشار غولدمان ساكس إلى عدم اليقين بشأن توقيت عودة السياح الروس. فسوف يعتمد ذلك على حالة الجائحة ومعدل التطعيم في روسيا ومصر.

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