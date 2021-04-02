وحّدوا ليبيا بنسبة 80%

تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول العقبة التي لا تزال قائمة أمام إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا.

وجاء في المقال: في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه في مارس 2021، إنه احتاج إلى أقل من شهر لتوحيد البلاد بنسبة 80%. وقد شكلت كلمات الدبيبة إشارة إلى أن الوقت قد حان لمعالجة القضايا العسكرية "الملعونة" بالنسبة لليبيين، والتي أصبحت في كثير من الأحيان عقبة كأداء في طريق المصالحة الوطنية.

إلى ذلك، فقد عُقد، الاثنين، بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعا في طرابلس تم خلاله بحث القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بمستقبل الجيش الليبي الموحد، الذي ينبغي أن يضم وحدات وتشكيلات من كل من قوات حكومة السراج السابقة والجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

لكن يجب ألا يغيب عن الأذهان، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أن موافقة حفتر على الاتفاق انتُزعت منه انتزاعاً. جاء ذلك نتيجة ضغوط غير مسبوقة من القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي هددت بفرض عقوبات عليه وبدء تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وثمة عامل مهم آخر هو التغيير في نهج مصر لحل الأزمة الليبية، على ما يبدو بسبب عدم رغبة القاهرة في إفساد العلاقات مع واشنطن.

يرى العديد من الخبراء أن حفتر على الرغم من موافقته المعلنة، غير مستعد للتخلي عن قيادة الجيش الوطني الليبي الذي أنشأه، والذي اكتسب بفضله نفوذه. وهكذا، فصراع العسكريين على المناصب الرئيسية في وزارة الدفاع يمكن أن يستمر، أو حتى يؤدي إلى انهيار(الاتفاق) تماما، كما سبق أن حدث مرات في الماضي القريب.

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