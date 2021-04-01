لماذا تقلق صواريخ إس-400 الروسية الولايات المتحدة؟

كتب فيكتور بارانيتس، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول تزايد عدد الراغبين في اقتناء منظومة الصواريخ الروسية، رغم تهديدات واشنطن بالعقوبات.

وجاء في المقال: لطالما كانت هناك منافسة شرسة في سوق السلاح العالمية. فمن أجل بيع "سلعهم" بشكل أكثر ربحية، يحاول المنافسون تشويه سمعة معدات منافسيهم العسكرية، علنا أو سرا، وزرع الشكوك بين المشترين حول مزاياها، والفوز بالمناقصات، حتى إنهم يقومون بخفض أسعار منتجاتهم قصدا.

لكن لم يحدث من قبل أن تمت إخافة الزبائن كما يحدث لمشتري منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، من خلال عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية - تقنية (كما تفعل واشنطن الآن).

The National Interest توضح أن الولايات المتحدة قلقة من نجاح تصدير إس-400 الروسية لأن هذا المجمع عبارة عن منصة متقدمة قادرة على العمل في شكل شبكة يمكنها مواجهة الطائرات الأمريكية F-22 وF - 35 . يمكن للأنظمة الروسية المترابطة، والقادرة على تبادل البيانات عن الأهداف بسرعة، تتبع طائرات القوات الجوية الأمريكية المناورة خطوة فخطوة. في هذه الحالة، يفقد تطوير F-35 و F-22 معناه، من حيث هي تكف عن أن تكون "غير مرئية".

بالطبع، يغضب الجنرالات الأمريكيين جدا أن الجيش الصيني مسلح بهذه المنظومة الصاروخية، خاصة على خلفية توتر علاقات الولايات المتحدة مع الصين. إنما واشنطن تفرض عقوبات على حيازة إس-400 حتى ضد حلفائها. كما حدث، على سبيل المثال، مع تركيا.

وعندما علم البنتاغون أن الهند تعتزم أيضا الحصول على إس-400، هرع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى دلهي وبدأ "بلي أذرع" الهنود وتخويفهم بالعقوبات.

لكن دلهي لم تعبأ بتهديدات واشنطن، فالعقد مع موسكو "في مرحلته الأخيرة". ولن يكون من الممكن إقناع الهنود بالتخلي عن هذه الصفقة. لقد سددت دلهي بالفعل سلفة عن العقد.

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