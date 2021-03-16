سلطات جديدة تقسم بالولاء لليبيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول أولويات الحكومة الليبية الجديدة والصعوبات التي تواجهها.

وجاء في المقال: أدت السلطات الليبية الجديدة - المجلس الرئاسي والحكومة – اليمين، الاثنين، وبدأت العمل رسميا. هدف القيادة الجديدة هو تحقيق الوحدة الوطنية في ليبيا والتحضير لانتخابات عامة. ويبقى السؤال عالقا عمن سيكلف بمنصب وزير الدفاع. الآن، يتولى مهامه رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.

وبحسب السيد دبيبة، أثار هذا المنصب الجدل الأكبر، فكل منطقة من مناطق ليبيا طرت مرشحها الخاص، كما حاولت "الأطراف الدولية" ممارسة نفوذها. وإذا ما تم العثور على مرشح مناسب، فيجب أن يوافق عليه المجلس الرئاسي. علما بأن منصب وزير الدفاع كان مثار خلاف، حتى في المحاولة السابقة لتشكيل حكومة موحدة. وممن طالبوا به كذلك المشير خليفة حفتر. على أية حال، من الصعب تخيل أن يكون قائد الجيش الوطني الليبي مستعدا للخضوع لأحد، رغم أنه اعترف بقرار تشكيل السلطات الجديدة في ليبيا.

وفي حديثه عن مهام وزير الدفاع، أشار عبد الحميد دبيبة الأسبوع الماضي إلى وجود 20 ألف مرتزق بالبلاد حتى الآن وإلى أن انسحابهم "يتطلب وقتا وحكمة".

وهذا يزيد من تعقيد مهمة من سيكلف بمهمة وزارة القوة. المشكلة هي أن ممثلي غرب ليبيا وشرقها يختلفون على تفسير مفهوم "المرتزقة" والمشمولين بها. فبينما يطالب ممثلو الغرب بانسحاب مقاتلي شركة واغنر العسكرية الروسية الخاصة، وكذلك المرتزقة من السودان وتشاد، يعارض ممثلو الشرق وجود القوات التركية في ليبيا ووحدات المعارضة السورية التي تنشرها أنقرة في هذا البلد. لذلك، لم يتضح بعد كيف سيتم حل هذه المشكلة.

وفي بداية الأسبوع، عقد في سرت اجتماع دوري للجنة العسكرية "5 + 5" التي تضم ممثلين عن شرق ليبيا وغربها. وناقشوا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب المرتزقة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل المستقبلي للمراقبين الدوليين المنوط بهم مراقبة هذه العمليات.

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