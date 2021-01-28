البنتاغون يوسع حدود الإمكانات السعودية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عزم الأمريكيين على تحسين القواعد العسكرية في السعودية وتطويرها، فماذا عن الموقف من ملف حقوق الإنسان في المملكة؟

وجاء في المقال: تستكشف الولايات المتحدة خيارات جديدة لنشر قواتها في السعودية. تُجري واشنطن محادثات مع الرياض لتحسين البنية التحتية لبعض موانئ المملكة، فضلاً عن التوسيع المحتمل للقواعد الجوية القائمة هناك. وعلى ما أعلن رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، فإن البنتاغون يريد زيادة مساحة العمل في حال وقوع هجوم محتمل من قبل الخصوم الإقليميين. إلا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة: فسوف يتعين على إدارة جوزيف بايدن أن تأخذ في الاعتبار موقف منتقدي الرياض.

تسرد صحيفة وول ستريت جورنال العديد من المواقع التي يمكن للأمريكيين تحديثها، في المملكة العربية السعودية. وهي ميناء ينبع، وقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف، وقاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك. وهناك مواقع أخرى، في المملكة، قيد النظر أيضا، لكن لم يتم الكشف عن أسمائها.

يأتي ذلك، على خلفية تعرّض البنية التحتية النفطية في المملكة بشدة لهجمات صاروخية من الحوثيين طوال العام 2020.

وفي الصدد، قال الباحث في جامعة أكسفورد، صموئيل راماني، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "الحوثيون، مستمرون في التصرف انطلاقا من افتراض أن بايدن سيضغط على السعودية لمغادرة اليمن، وهم يضغطون لتحقيق أكثر من ذلك عسكريا. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن تستمر هجمات الحوثيين في تعز".

وبحسب راماني، فمن المستبعد أن تردع العقوبات الأمريكية المتعلقة بالإرهاب الجانب الإيراني: ستظل طهران تأمل في رفعها من قبل إدارة بايدن كجزء من المفاوضات لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

ومن المرجح أن تُعقّد نهجَ فريق بايدن تجاه المملكة العربية السعودية محاولةُ التوفيق بين طلب إنشاء قواعد جديدة وضرورة الرد على اتهامات المشرعين ونشطاء حقوق الإنسان التي تراكمت في السنوات الأخيرة ضد المملكة. المعارضون السعوديون، الذين يرون في ولي العهد محمد جانيا، ما زالوا ينتظرون من الولايات المتحدة تحقيقا واضحا في كل ملف من الملفات الفاضحة.

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