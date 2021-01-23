بايدن دخل البيت الأبيض لكن الولايات المتحدة لم تخرج من الأزمة

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي بيتروف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول استمرار تفاعل أزمة ذات أبعاد دولية داخل الولايات المتحدة.

ومما جاء في المقال: جمعت مائدة مستديرة موضوعها "الأزمة السياسية في الولايات المتحدة: دروس للعالم وروسيا" متخصصين من معهد الخبراء للبحوث الاجتماعية.

وقال فيها رئيس صندوق دراسات مشاكل الديمقراطية، مكسيم غريغورييف:

يقرون في الولايات المتحدة بوقوع مخالفات، لكنها بحسبهم لم تؤثر في نتيجة الانتخابات. إنما، ما زال كثيرون من الـ 70 مليون شخص يعتقدون بأن الانتخابات كانت غير نزيهة. البلد منقسمة بهذا المعنى. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تفتقر إلى الحق الأخلاقي في تقييم الانتخابات في البلدان الأخرى.

الأزمة الأمريكية، لم تنته بعد. كثيرون يعّدون ترامب "صدفة". لكن الأزمة ستتعمق، وهي ليست "صدفة". إنها نتاج النظام السياسي الأمريكي وأيديولوجية الديمقراطية الليبرالية. تتجلى الأزمة في استقطاب شديد وتفكك للقيم المشتركة.

لقد دخلت الولايات المتحدة فترة من عدم الاستقرار. ومن دون إعادة هيكلة النظام السياسي، لا يمكن التغلب على الأمر، لكن النخبة السياسية لا تريد ذلك.

وقال رئيس قسم الاتصالات في شركة ميتشينكو الاستشارية، يفغيني مينتشينكو، معربا عن موقفه من إقحام عمالقة الإنترنت في "إعادة توزيع السلطة" في أمريكا:

إن عزل رئيس على رأس عمله من قبل مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير مسبوق. هذه ليست حتى لعبة بايدن، إنما لعبة الشركات العملاقة من كاليفورنيا. لعبة المنصات التقنية الكبيرة في السلطة الخامسة. هذه مخاطرة كبيرة للطبقة السياسية. لا ينبغي أن يفرح ذلك بايدن، فيمكن استخدام ذلك ضد ممثلي الحزب الديمقراطي أيضا. وقد بدأ البعض منهم يشعر بالقلق. تجري مواجهة بين كاليفورنيا وتكساس. بين غوغول وفيسبوك وتويتر، من جهة، وإيلون ماسك، الذي باتت لديه منصة إنترنت خاصة به، من جهة أخرى. على الأبواب، حرب جديدة. وقد يظهر فيها حلفاء غير متوقعين، من أجل إنشاء شبكة اجتماعية مستقلة. هذا يعني الدول الأخرى أيضا.

سيبدأ بايدن في إعادة بناء وحدة الغرب التي هزها ترامب. وفي هذه الحالة، تعد روسيا، كطرف مشترك مختلف، هدية لهم.

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