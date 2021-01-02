"الغارديان": أردوغان سيتصالح مع الإمارات والسعودية

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيمضي قدما لاستعادة العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة في مقال تحليلي بخصوص العام 2021 وتأثير الزعماء عليه، أن أردوغان سيتشجع على التصالح مع هذه الدول بسبب تولي جو بايدن رئاسة أمريكا، وانتهاء عهد دونالد ترامب.

ودون قرار رسمي، قطعت السعودية والإمارات العلاقات الاقتصادية مع تركيا، في ظل توتر في العلاقات السياسية منذ أزمة المقاطعة الخليجية لدولة قطر التي ازداد تحالفها مع تركيا.

كما أضافت الصحيفة أن أردوغان سيواصل تدخلاته بشكل أكثر في سوريا وليبيا ودول البلقان والقوقاز.

وعزت الصحيفة الاستمرار في هذه التدخلات إلى رغبة أردوغان في صرف أنظار شعبه عن الانهيار الداخلي في البلاد، فضلا عن رغبته في تأجيج المشاعر القومية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الزعماء الذين سيأثرون بالمشهد في عام 2021 أيضا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

RT

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية

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