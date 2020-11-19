ضجة عالمية من ثغرات في انتخابات أمريكا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول إمكانات التزوير الكبيرة في الانتخابات الأمريكية، إدارياً وتكنولوجياً.

وجاء في المقال: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة Dominion Voting Systems بأن ماكينات التصويت التي قدمتها قضت على 2.7 مليون صوت كانت له في الانتخابات الأخيرة.

وفي التعليق على ذلك، قال مدير معهد دراسات الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاليري غاربوزوف، على هواء إذاعة سبوتنيك: "هناك العديد من "الثغرات" بدءا من الإجراءات نفسها، وتنظيم الانتخابات، وانتهاء بالعثرات التقنية. تستخدم الولايات المختلفة آلات تصويت مختلفة، وكانت هناك حالات لم تقرأ فيها الآلات أوراق الاقتراع. والتصويت بالبريد، في حد ذاته، يهيئ لإمكانية أن تكون هناك حالات مختلفة من التزوير".

وشدد غاربوزوف على أنه إذا أرسلت بالبريد أوراق اقتراع فارغة إلى الجميع، والذي، على ما يبدو، تم في بعض الولايات، فهذا يختلف عما إذا أرسلت بطاقات الاقتراع بناء على الطلب. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتسجل دقيق لمن أرسلوا أوراق الاقتراع لمنعهم من التصويت مباشرة في مراكز الاقتراع. من الواضح أن هذه المشكلة تم حلها بشكل سيئ، أو لم يتم حلها على الإطلاق في عدد من الولايات.

ووفقا له، هناك مشاكل جدية أخرى في تنظيم الانتخابات الأمريكية.

واختتم غاربوزوف بالقول: "لطالما تميزت الانتخابات الأمريكية باستعداد أكبر لأنواع مختلفة من التلاعب. ولطالما جرى الحديث عن ذلك منذ فترة طويلة، إنما هذا العام اكتسبت هذه الضوضاء نطاقا عالميا. ونظرا لعدم وجود إجراءات تصويت موحدة على المستوى الفدرالي في الدولة، فإن لكل ولاية قواعدها الخاصة، ولأن الولايات المتحدة ليس لديها لجنة انتخابات فدرالية تراقب الإجراءات في جميع أنحاء البلاد، فإن هذا كله يهيئ لأن تكون كل ولاية سيدة نفسها".

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