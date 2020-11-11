خبير: يمكن لبايدن جر العالم إلى حرب كبرى

نشرت "موسكوفسكي كومسوموليتس" نص لقاء مع الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، حول سياسة بادين المحتملة ضد روسيا، وغير المطمئنة على الإطلاق.

وجاء في اللقاء على لسان ليونكوف:

كما في ظل دونالد ترامب، فكذلك في ظل جون بايدن، سوف تُحمَّل روسيا المسؤولية عن كل شيء. على أية حال، لن يتم تمديد معاهدة ستارت، من قبل واشنطن، تحت أي ظرف من الظروف.

هل ستستمر إدارة بايدن في فرض زيادة تمويل حلف الناتو إلى 2% من ناتج الأوروبيين المحلي الإجمالي؟

سوف تسدد أوروبا 2%، ولن يقوم أحد بتحريرها من ذلك. بل، من المحتمل جدا أن يقوموا بشراء أسلحة أمريكية إضافية.

فقد قال بايدن، بوضوح، في خطابات حملته الانتخابية: "إذا وصلتُ إلى السلطة، سأتحدث بقسوة مع روسيا". هذا يعني أيضا أنه بالتأكيد لن يكون حلوا مع أوروبا. وفيما كان بالإمكان الاتفاق مع ترامب. فهذا الرجل لن يساوم.

في عهد بايدن، يجب أن نتوقع تكثيف العمل ضدنا في سوريا. بالتأكيد، سيتعزز دور تركيا، وكذلك دعم من يسمون بـ "المتمردين" وجميع أنواع "الخوذ البيضاء". أي، في تلك المنطقة، سيتردى الوضع إلى مرحلة ما قبل ترامب، أي إلى حالة العام 2015. بل أخشى ما هو أسوأ من ذلك.

وسأقول، الآن، أشياء غير سارة وفظيعة: تحت حكم بايدن، سوف نخسر مولدوفا، على الأرجح. سوف تصبح جزءا من رومانيا. ولن يبقى لمولدوفا وجود بعدها. بل، ومصير جمهورية بريدنيستروفي المولدوفية سيكون كمصير قره باغ. وسوف تستمر الحرب في قره باغ. وعلى الأرجح، ستكون النهاية مخيبة للآمال بالنسبة لنا هنا أيضا: سوف يتم إخراج روسيا من منطقة القوقاز بكل الوسائل. وسوف تشمل المرحلة التالية من حكم بايدن بالتأكيد محاولات طردنا من آسيا الوسطى. أي أن الحزام الناري حول روسيا سوف يضيق.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب