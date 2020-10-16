تركيا.. استجلاب الصراع

تؤكد مصادر دبلوماسية عسكرية لصحيفة كومرسانت أن التصعيد الخطير الحالي للصراع حول قره باغ تم التخطيط له واستجلابه عمدا من قبل تركيا.

وبحسب مصادر الصحيفة، على مدى الأشهر الماضية ، مارست أنقرة بنشاط تحريض باكو لإطلاق العنان لأعمال عسكرية وقدمت لها الوعود بدعم سياسي ودبلوماسي واستخباراتي وتقني عسكري شامل. وفي وقت سابق، تحدثت السلطات الأمريكية والفرنسية عن تدخل تركيا المباشر في الصراع حول قره باغ.



الصورة التي رسمتها المصادر العسكرية الدبلوماسية لـ "كومرسانت" هي كما يلي. بعد الانتهاء من التدريبات التركية الأذربيجانية الدورية في شهري يوليو وأغسطس بقيت مجموعة كبيرة من القوات المسلحة التركية على أراضي أذربيجان، والتي تم استدعاؤها للعب دور تنسيقي وتوجيهي في تخطيط وتنفيذ عملية هجومية في قره باغ.



التفاصيل

وتتابع الصحيفة نقلا عن مصادرها : نحن نتحدث عن 600 جندي ، بما في ذلك كتيبة مجموعة تكتيكية مؤلفة من 200 شخص، و 50 مدربا في ناخيتشيفان، و 90 مستشارا عسكريا في باكو (قاموا بدور الارتباط في إدارة العمليات في سلسلة اللواء - الفيلق - الأركان العامة) ؛ 120 فردا في قاعدة غابالا الجوية ؛ 20 من مشغلي الطائرات بدون طيار في مطار دالار ، و 50 مدربا في مطار ييفلاخ ، و 50 مدربا في الفيلق الرابع (بيركيشكول) و 20 في القاعدة البحرية وفي مدرسة حيدر علييف العسكرية في باكو ويقال أن هذه المجموعة تضمنت 18 مركبة قتال صاروخية، ونظام إطلاق صاروخي متعدد، و10 مركبات وما يصل إلى 34 طائرة (بما في ذلك 6 طائرات، و 8 طائرات هليكوبتر ، وما يصل إلى 20 طائرة بدون طيار) ، والتي قدمت استخبارات عسكرية في كل من المنطقة برمتها.

رحلات الطيران

في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، وفقا للبيانات التي قدمتها كوميرسانت ، زاد عدد رحلات طيران النقل العسكري التركي إلى أذربيجان (التي كانت تمر عبر جورجيا بشكل رئيسي) بشكل دائم تقريبا.

على وجه الخصوص ، تم نقل العدد والعتاد في 4 سبتمبر بواسطة طائرة C-130 التابعة للقوات الجوية التركية ، في 18 سبتمبر بواسطة طائرة CN-235 ، في 25 سبتمبر بواسطة طائرة A400M.

في ذروة الأعمال القتالية في 28-30 سبتمبر ، بالإضافة إلى المستشارين العسكريين الذين وصلوا من قبل ، وصل إلى أذربيجان قائد القوات البرية أوميت دوندار ووزير الدفاع خلوصي أكار. وتزعم مصادر كوميرسانت أنهم كانوا مسؤولين عن الإدارة العامة للعملية على جبهة قره باغ على الفور.

في 30 سبتمبر ، 1 و 3 أكتوبر ، قامت طائرات CN-235 بتسليم الأدوية والأسلحة الصغيرة على طول طريق Etimesgut (أنقرة) - ناسوسنايا (حاجي زين العابدين).

ومن التفاصيل .. تم تسليم الأفراد والذخيرة في 7 أكتوبر من قبل سلاح الجو التركي C-130 (الرحلة TUAF737).

وفي 9 أكتوبر ، قال محاورو كوميرسانت إن طائرة نقل عسكرية أذربيجانية من طراز Il-76TD (الرحلة AZAF002) نقلت مدافع رشاشة DShK (200 وحدة) مع الذخيرة.

وفي وقت سابق ، أرسلت تركيا أيضًا طلبات لرحلات ترانزيت عبر المجال الجوي الجورجي في 14 و 21 و 28 أكتوبر. وتقول مصادر كوميرسانت إنه تم الحصول على التصاريح.



بالإضافة إلى ذلك ، أفاد محاورو Kommersant بأن مندوبين أتراك يجندون مرتزقة للمشاركة في الأعمال القتالية بقره باغ إلى جانب أذربيجان من الجماعات الإسلامية الموالية لأنقرة التي تقاتل في سوريا وليبيا.

وبحسب محاوري كوميرسانت ، انتشر في منطقة نزاع ناغورني كاراباخ ما يصل إلى 1.3 ألف مقاتل سوري وما لا يقل عن مجموعة واحدة من المرتزقة الليبيين قوامها 150 شخصا خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول / أكتوبر. وقيل أن هؤلاء كانوا في مناطق Terter في منطقتي Bayandur و Gapanli (5 و 10 كيلومترات جنوب شرق Terter ، على التوالي) ، وكانت الأخيرة تقع في اتجاه Jebrail في منطقة Karvenda (250 كم غرب باكو).

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