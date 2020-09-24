إسرائيل لا تثق بأصدقائها العرب الجدد

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مصير صفقة طائرات إف-35 الأمريكية للإمارات العربية المتحدة.

وجاء في المقال: من المواضيع الرئيسية على جدول أعمال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لواشنطن ومحادثاته مع القيادة الأمريكية الحفاظ على التفوق العسكري للدولة اليهودية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يجري فيه تطبيع علاقاتها مع الدول العربية. فما يقلق الرأي العام الإسرائيلي إمكانية إبرام صفقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بحلول ديسمبر من هذا العام، لتزويد قوات الإمارات الجوية بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 متعددة الوظائف.

هناك سبب للاعتقاد بأن أسئلة الإسرائيليين لنتنياهو في محلها. فقد ذكرت صحيفة Kalkalist الناطقة باللغة العبرية أمس أن أجنحة طائرات F-35 المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة من المرجح أن تنتجها شركة Israel Aerospace Industries، إحدى أشهر الشركات في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي. وبحسب البيانات التي نشرتها الصحافة الأمريكية في وقت سابق، فقد بيّن رئيس الحكومة في مشاورات مغلقة مع شركائه الأمريكيين أنه لا يعترض على بيع دفعة كاملة من الأسلحة الأمريكية للإمارات. وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الأمر لا يتعلق فقط بالطائرة F-35، إنما يشمل طائرة الحرب الإلكترونية EA-18G Growler والطائرة المسيرة MQ-9 Reaper.لكن نتنياهو نفسه ينفي ذلك.

ومن المثير للاهتمام، أن منتقدي ترامب في واشنطن قد يقدمون أيضا على إبرام صفقة توريد طائرات F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة. وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن هذا الملف يثير تساؤلات وإن المجلس التشريعي الأمريكي سيراقب، من جانب الحزبين، تنفيذ العقود في هذا المجال، "لضمان قدرة إسرائيل على الحفاظ على تفوق عسكري نوعي".

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