أحداث مريبة حول "السيل الشمالي-2"

كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول العلاقة المشبوهة بين تسميم نافالني والضغط الأمريكي لإيقاف بناء خط أنابيب الغاز الروسي.

وجاء في المقال: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، أن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في أن لا يكتمل بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2". وبحسب ممثل الإدارة الأمريكية، يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وثمة مخطط لإنشاء تحالف ضد "السيل". والملفت أن بومبيو ربط قضية خط أنابيب الغاز بتسميم أليكسي نافالني.

أصبحت مواجهة الولايات المتحدة لـ"السيل الشمالي-2"، من ناحية، أكثر صراحة؛ ومن ناحية أخرى، أصبحت أكثر غرابة. لقد أقام الأمريكيون تحالفات من قبل، وعادة ما كانت توجه ضد دول معينة. أما هذه الطريقة لمواجهة مشروع بعينه فتبدو غير عادية. ويبدو الأمر أكثر غرابة فيما يتعلق بربط المشروع مع المدون والسياسي أليكسي نافالني.

وهكذا، فتسميم نافالني في هذا السياق يصبح أكثر إثارة للريبة، وفقا، للمحلل في شركة "ألور"، أليكسي أنطونوف. بل يصلح سببا لاتهام الولايات المتحدة، والتساؤل: أليسوا هم من رتبوا هذا الموقف من أجل "دفن" مشروع "السيل الشمالي-2" أعمق؟

ويرى أنطونوف أن محاولة إنشاء التحالف المذكور ستؤدي إلى انقسام بين ممثلي القيادة السياسية الألمانية، وأنغيلا ميركل نفسها والسياسيين المقربين من رؤساء شركات الطاقة الذين استثمروا مليارات اليوروهات في المشروع، والذين سوف ترجح كفتهم على أولئك الذين سينحازون إلى الولايات المتحدة...

ووفقا لضيف الصحيفة، فإن "السيل الشمالي- 2"، على الرغم من العقوبات المحتملة القادمة، لديه فرصة للاكتمال. فلم يستطع أحد حتى الآن إلغاء أهميته كمشروع اقتصادي مفيد للاتحاد الأوروبي. مسألة أخرى أن إطلاقه قد يتأخر سنة أخرى. بل هو أمر مفيد، بشكل عام، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تعذر إكمال بنائه الآن، كما يقول المحلل: فسوف يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على الالتزام بالصمت، بدرجة ما، ردا على دعوات الولايات المتحدة.

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