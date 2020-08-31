في معسكر أعداء حفتر تستعر الخلافات

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سلسلة التفاعلات التي أطلقتها إقالة وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وجاء في المقال: جرت تغييرات كبيرة في الجناح العسكري التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية. فقد عين رئيس الوزراء فايز السراج وزيرا جديدا للدفاع ورئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. بدأ الأمر كله بإقالة وزير الداخلية فتحي علي باشاغا، ذي التاريخ الطويل من الصراع مع القوات شبه العسكرية الموالية للحكومة التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق.

وفي الصدد، قال رئيس مركز البحوث الإسلامية في معهد التنمية المبتكرة ، والخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيمينوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" إنهم يتهمون باشاغا، عمليا، بما هو نفسه يقف ضده. "فهو دعا إلى حل قوات الدفاع عن طرابلس التي لم تكن تخضع لسيطرته"، وخص سيمونوف "كتيبة النواصي" وكتيبة "أبو سليم" من هذه التشكيلات الموالية للحكومة.

وأوضح أن "هذه المجموعات التي أصر باشاغا على حلها، هي التي فتحت النار على المتظاهرين، ما أدى إلى عزله من منصبه. وانطلاقا من ذلك، فإذا ما جرت الأمور علانية، كما يصر باشاغا، فسوف يتم وضع النقط على الحروف بسرعة كبيرة. وسوف يتبين أن "أبو سليم" و"النواصي" كانتا موجودتين ومدعومتين "من فوق" في تجاوز ومخالفة لموقف قيادة وزارة الداخلية. وكانت المهمة منع تعزيز موقع مصراتة"، ثاني أكبر مدينة وبلدية في ليبيا.

و"بناءً على ذلك، كان باشاغا أحد السياسيين البارزين في مصراتة، الذين، من بين أمور أخرى، تجرأوا على قوة الدفاع عن طرابلس. وحلها كان سيعزز دور المصراتيين أكثر. أما إقالته فقد تؤدي إلى صراع جدي بين طرابلس ومصراتة. ففي الواقع، تمت تنحية الممثل الرئيس لمصراته من حكومة الوفاق. ولا يحسب أحمد معيتيق، فعلى الرغم من أنه من مصراتة، إلا أنه ربط مصالحه منذ فترة طويلة بطرابلس".

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